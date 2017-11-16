Картина дня: Культурный форум и шестиметровый памятник на площади Мужества

Самой популярной темой за прошедшие сутки по версии «Монитора» стал Петербургский международный культурный форум. Первыми о его открытии написали Regnum (10:35), «Невские новости» (10:50) и «Вести Санкт-Петербург» (12:50).

Торжественное открытие VI Санкт-Петербургского международного культурного форума прошло утром 16 ноября в Главном штабе Эрмитажа. С приветственными словами на нем выступили вице-премьер Ольга Голодец, глава Минкульта Владимир Мединский и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Однако принять участие в форуме могут не все. Накануне в сети опубликовали «черный список» мероприятия, в который вошли известные российские режиссеры – Кирилл Серебренников, Лев Додин и другие.

Вторая популярная тема в «Мониторе» - установка шестиметрового памятника блокадникам в Петербурге. Первыми об этом рассказали «Фонтанка» (19:30), «78.ru» (19:35) и «Санкт-Петербург.ру» (19:55).

Высота самого памятника составляет 4,3 метра. Он будет стоять на 1,5 метровом постаменте. Установка монумента оценивается в 40 млн рублей.

Третьей по популярности новостью стало сообщение о том, что петербургское УФАС увидело нарушения в передаче Сампсониевского собора РПЦ. Первыми об этом написали «Фонтанка» (17:40), «78.ru» (17:55) и «Деловой Петербург» (18:05).

В комитет имущественных отношений с просьбой передать Сампсониевский собор обратилась Петербургская Епархия Русской православной церкви. Однако договор о передаче заключили с другим юридическим лицом – с Приходом Сампсониевского собора. УФАС усмотрело в этом нарушения закона о защите конкуренции.

Самыми оперативными СМИ за прошедшие сутки, по мнению «Монитора», стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Санкт-Петербург.ру».