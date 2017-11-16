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УФАС Петербурга обнаружило нарушения в передаче Сампсониевского собора РПЦ

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© Фото: Санкт-Петербургская митрополия

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В ближайшее время комиссия УФАС назначит заседание по этому делу.

Петербургское УФАС заинтересовалось законностью передачи Сампсониевского собора Русской православной церкви. Об этом ведомство рассказало в четверг, 16 ноября.

На передачу собора РПЦ пожаловался депутат Максим Резник. После его заявления петербургское УФАС обнаружило, что комитет имущественных отношений (КИО) при передаче собора мог нарушить закон Закона о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17.1).

В комитет с просьбой передать Сампсониевский собор обратилась Петербургская Епархия Русской православной церкви. В соответствии с законом, КИО распорядился передать ей собор, однако договор заключили с другим юридическим лицом – с Приходом Сампсониевского собора.

В ближайшее время комиссия УФАС назначит заседание по этому делу.

Нарушения при передаче Сампсониевского собора также находила и Контрольно-счетная палата. 

Сампсониевский собор передали в безвозмедное пользование РПЦ в феврале этого года. В сентябре там обнаружили незаконные планировки. В ноябре КГИОП устроил проверку в соборе и обнаружил, что из-за церковных служб повредился иконостас, а иконы забрызганы воском. 

В начале 2017 года активно обсуждалась возможность передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Тогда многие горожане, активисты, политики, общественные деятели выступили против этого. Граждане публично критиковали такую возможность, выходили на митинги и пикеты.

Передачу собора РПЦ поддерживает губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Однако Церковь до сих пор не подавала заявку на пользование Исаакиевским собором.  

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