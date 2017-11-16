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Colta: Составлен новый "черный список" Культурного форума в Петербурге

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Режиссер Кирилл Серебренников
© Фото: Евгений Одиноков / РИА "Новости"

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На этот раз в руки журналистам попал список по секции "Театр".

В сети появился новый "черный список" VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября. Служебные документы форума опубликовало издание Colta.ru.

На этот раз в руки журналистам попал список по секции "Театр", а также краткая характеристика его фигурантов, снабженная ссылками на видеозаписи спектаклей и цитаты из прессы. В списке говорится о перечне лиц, приглашение которых на форум "нецелесообразно".

В него вошли художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, режиссер Дмитрий Крымов, художественный руководитель Малого драмтеатра Москвы Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, художественный руководитель Большого драматического театра Андрей Могучий, а также заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.

По данным издания, служебная записка предназначена для внутреннего пользования и подписана первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым.

В документе говорится, что деятельность Льва Додина "размывает традиционные российские духовно-нравственные ценности", а в его спектаклях есть попытки фальсификации российской истории. Пишут, что Лев Додин разделяет "оппозиционное" политическое мировоззрение.

Об Анатолии Васильеве сказано, что он "склонен к формам искусства, формирующим депрессивную модель мировосприятия". Приводится его цитата о творчестве Яна Фабра, к которому, по мнению автора документа, режиссер относится "восторженно".

Ранее, в начале октября, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал фотографии якобы официального письма первого заместителя главы Минкультуры Владимира Аристархова заместителю министра культуры РФ Александру Журавскому. На нем перечислены 12 нежелательных на форуме гостей, среди которых режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед и главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус, журналистка Фекла Толстая, режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл и Кристоф Марталер.

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