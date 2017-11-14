Универсам «Народный» приостановил работу на два месяца

Универсам «Народный» на Косыгина не будет работать в течение 60 дней. Такое решение принял Красногвардейский районный суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд приостановил работу трех компаний, которые имеют отношение к работе универсама, – «Пик», «Эдельвейс» и «Лотта». Их признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

«Постановлениями суда юридические лица признаны виновными и им назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 дней», - сообщили в пресс-службе.

В конце октября из «Народного» госпитализировали 32 человека. У всех была диагностирована сальмонеллезная инфекция. Врачи считают, что продукты в универсаме могут быть заразными.

Администрация «Народного» опровергала отравление сотрудников. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).