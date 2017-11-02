Администрация ТЦ "Народный" опровергла массовое отравление сотрудников. С сотрудниками магазина на Косыгина пообщался корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Ранее петербургский Роспотребнадзор сообщил, что из универсама 30 и 31 октября были госпитализированы 32 человека с сальмонеллезной инфекцией.

Одна из сотрудниц магазина за стойкой администрации, отказавшись представиться и назвать должность, опровергла данные о массовом заражении сотрудников сальмонеллезом. "Распространяемые в СМИ данные - это вранье. Скорее всего, это происки конкурентов", - сообщила сотрудница магазина.

Другие сотрудники магазина в беседе с "Санкт-Петербург.ру" так или иначе факт отравления подтвердили, однако назвали озвученные Роспотребнадзором данные преувеличенными.

Сейчас Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ООО "АртПромСтрой", ООО "Пик", ООО "ЛОТТА", а также ООО "Эдельвейс", которые работают в "Народном".

Ведомством уже выявлены грубые нарушения санитарных норм. Тем временем Следственный комитет начал проверку по факту отравления в торговом центре.