По факту массового отравления в ТЦ «Народный» на Косыгина возбуждено уголовное дело. Ранее петербургский Роспотребнадзор сообщил, что из универсама 30 и 31 октября были госпитализированы 32 человека с сальмонеллезной инфекцией.

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В Следственном комитете сегодня, 7 ноября, рассказали, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительным данным, неустановленными лицами из числа работников одной из организаций Петербурга, осуществляющих питание сотрудников универсама были нарушены санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», - отметили в СК.

По данным Роспотребнадзора, в ТЦ «Народный» работают ООО «АртПромСтрой», ООО «Пик», ООО «ЛОТТА», а также ООО «Эдельвейс». Ведомством уже выявлены грубые нарушения санитарных норм. При этом администрация «Народного» ранее опровергла массовое отравление сотрудников.