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Где проводят вечер пятницы петербургские абоненты Tele2

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© Фото: Instagram / @kosyak.oleg

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Мобильный оператор Tele2 проанализировал на основе технологии big data активность петербургских абонентов в популярных общественных местах Северной столицы. Оператор выяснил, кто и когда чаще ходит в бары, рестораны и на фестивали в порту «Севкабель», креативном пространстве «Бертгольд Центр», на улице Рубинштейна и на территории Новой Голландии.

В мае и июне 2019 года абоненты Tele2 в Петербурге чаще всего посещали улицу Рубинштейна, на которой расположены популярные бары, кофейни и рестораны. За два месяца здесь провели время почти 300 тыс. абонентов оператора.

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На втором месте по посещаемости оказалась территория Новой Голландии: за два месяца на острове побывали больше 80 тыс. человек. Общественное пространство «Севкабель Порт» на третьем месте по популярности. Замыкает рейтинг креативное пространство «Бертгольд Центр», расположившееся в зданиях бывшей фабрики по созданию типографских шрифтов.

Городские пространства активно посещают в течение всей недели: и в будни, и в выходные. При этом в пятницу они более популярны, чем в субботу и воскресенье. Например, на улице Рубинштейна, если исключить будни, 37% посетителей приходится на пятницу, 33% – на субботу, 28% – на воскресенье.

Для туристов, использующих SIM-карты Tele2, самым привлекательным местом стала улица Рубинштейна. Но в основном там развлекаются жители Петербурга: 14% приходится на приезжих гостей, 86% – на петербуржцев. На «Севкабеле» туристов только 9%, а петербуржцев – 91%. При этом туристов во всех локациях становится больше по субботам, в сравнении с другими днями недели.

Мужчины чаще посещают креативные пространства. Меньше всего женщин побывало в «Севкабеле» (40% женщин, 60% мужчин), больше всего – на Рубинштейна (45% женщин, 55% мужчин). В «Бертгольд Центре» и на территории Новой Голландии соотношение женщин и мужчин 43% на 57%.

Большая часть гостей общественных мест пользуется смартфоном – Apple Iphone 6. А средняя стоимость гаджетов всех посетителей составляет порядка 12-13 тысяч рублей. Обладатели самых дорогих устройств чаще всего приходят в «Бертгольд Центр».

Посетители популярных общественных пространств активно пользуются мобильным интернетом, разговаривают с друзьями и знакомыми по телефону. Длительность телефонных разговоров больше всего на «Севкабеле». На одного посетителя в среднем приходится 2 минуты разговоров. Короче всего разговоры на Рубинштейна – около 80 секунд. В среднем на одного посетителя порта «Севкабель» приходится больше всего интернет-трафика – 87 Мб. На Новой Голландии и в «Бертгольд Центре» абонент использует по 63 и 62 Мб, меньше всего трафика на Рубинштейна – 58 Мб. Предположительно на «Севкабеле» посетители чаще снимают виды на Финский залив, которыми хочется делиться в соцсетях и мессенджерах.

В 2018-2019 годах Tele2 расширила сеть и значительно увеличила скорость мобильного интернета в Петербурге и во всех районах Ленобласти.

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