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Роскачество назвало лучшее российское шампанское

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© Фото: Unsplash / Anthony Delanoix

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Большинство проверенных игристых вин в России имеет качество выше ГОСТа.

Свыше 76% образцов российских игристых вин, проверенных в рамках проекта «Винный гид России», эксперты Роскачества оценили выше среднего. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 до 1 тыс. рублей.

Всего специалисты протестировали игристое вино 51 торговой марки: 37 из них получили высокую оценку – 78 баллов или более из 100. Десять товаров – от 71 до 78 баллов (согласно ГОСТу, «хорошее» шампанское должно набрать не менее 71 балла). Три вина набрали менее 71 балла.

В первый этап «Винного гида России» попало лучшее игристое вино восьми виноделен, которые смогли подтвердить российское происхождение винограда: «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских» представляли Крымский полуостров, а «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Юбилейная», «Фанагория» – Краснодарский край.

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Лучшим в категории игристых, произведенных классическим методом, стало «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо» (выпускается под маркой Victor Dravigny). Ему досталось 84,9 балла. За ним идут напитки торговой марки «Шато Тамань» – белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют Селект Розе (84 балла). Замыкает список «Золотая Балка» (полусладкое белое мускатное) производства одноименной агрофирмы из города Севастополя. Оно набрало 78,1 балл.

Рейтинг вышел в рамках проекта «Винный гид России», который ведомство создает совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Для разработки винной карты была собрана комиссия из 23 ведущих российских и международных экспертов-дегустаторов. Национальный каталог качественных российских вин будет представлен в феврале 2019 года.

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