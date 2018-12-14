Картина дня: бесплатная парковка, рекорд судовладельцев и круглосуточное метро

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало предложение депутатов ЗакСа Петербурга сделать по выходным и праздникам парковку бесплатной. Первыми об этом написали «Мойка78» (11:25), АиФ (11:35) и «Питерец» (11:50).

Согласно предложению депутатов, водителям разрешат бесплатно оставлять транспортные средства в зонах платной парковки по воскресеньям, официальным нерабочим праздничным дням и по субботам, которые следуют за праздникам. Распространяться правило будет только на те парковки, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

В пресс-службе депутата Дениса Четырбока отметили, что бесплатная парковка в выходные действует во многих европейских городах, включая Москву.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало подведение итогов сезона по перевозкам пассажиров петербургскими судовладельцами. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (11:20), «Мойка78» (11:30) и АБН (12:45).

Члены ассоциации владельцев пассажирских судов за 2018 год перевезли 2,99 млн человек. Это значение на 78% превышает прошлогоднее.

Большой прирост пассажиропотока президент ассоциации Владимир Родионов объяснил непривычно теплым летом и проведением чемпионата мира по футболу в Петербурге.

С прошлого года на 91% выросло среднее количество речных прогулок, до 1,6 на человека. Самыми популярными стали экскурсии с выходами в Неву и Финский залив.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала круглосуточная работа метрополитена Петербурга в новогоднюю и рождественскую ночи. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (11:50), «Питерец» (11:55) и АБН (12:00).

Метрополитен Петербурга отменил ночной технический перерыв в ночи на 1 и 7 января. Работать будут почти все станции, кроме вторых вестибюлей станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

В эти ночи в кассах метро не будут продавать БСК и работать интернет-платежи. С 23:50 часов 31 декабря до 2:30 часов 1 января и с 2:00 часов до 4:30 часов 7 января пассажиры смогут купить только жетоны за наличные деньги. На станции можно будет войти по жетонам и проездным билетам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».