  • 15 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.3415  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.4510  
Нефть($) 14.12.2018 60.16 2.69
Нефть(p) 14.12.2018 3976.08 +183.57

Картина дня: бесплатная парковка, рекорд судовладельцев и круглосуточное метро

Автор:


© Фото: 2017-gody.ru

Темы дня

По каким дням хотят ввести бесплатную парковку и когда метро будет круглосуточным.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало предложение депутатов ЗакСа Петербурга сделать по выходным и праздникам парковку бесплатной. Первыми об этом написали «Мойка78» (11:25), АиФ (11:35) и «Питерец» (11:50).

Согласно предложению депутатов, водителям разрешат бесплатно оставлять транспортные средства в зонах платной парковки по воскресеньям, официальным нерабочим праздничным дням и по субботам, которые следуют за праздникам. Распространяться правило будет только на те парковки, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

В пресс-службе депутата Дениса Четырбока отметили, что бесплатная парковка в выходные действует во многих европейских городах, включая Москву.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало подведение итогов сезона по перевозкам пассажиров петербургскими судовладельцами. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb (11:20), «Мойка78» (11:30) и АБН (12:45).

Члены ассоциации владельцев пассажирских судов за 2018 год перевезли 2,99 млн человек. Это значение на 78% превышает прошлогоднее.

Большой прирост пассажиропотока президент ассоциации Владимир Родионов объяснил непривычно теплым летом и проведением чемпионата мира по футболу в Петербурге.

С прошлого года на 91% выросло среднее количество речных прогулок, до 1,6 на человека. Самыми популярными стали экскурсии с выходами в Неву и Финский залив.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала круглосуточная работа метрополитена Петербурга в новогоднюю и рождественскую ночи. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (11:50), «Питерец» (11:55) и АБН (12:00).

Метрополитен Петербурга отменил ночной технический перерыв в ночи на 1 и 7 января. Работать будут почти все станции, кроме вторых вестибюлей станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

В эти ночи в кассах метро не будут продавать БСК и работать интернет-платежи. С 23:50 часов 31 декабря до 2:30 часов 1 января и с 2:00 часов до 4:30 часов 7 января пассажиры смогут купить только жетоны за наличные деньги. На станции можно будет войти по жетонам и проездным билетам.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять заведений, где подают классические для холодного времени года напитки.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 особняков на Невском, которые должен увидеть каждый

    Невский проспект – это сердце и главная артерия Петербурга. Он был заложен еще в 1710 году Петром I и имеет протяженность 4,5 км. На Невском огромное количество памятников архитектуры и неповторимых домов. «Санкт-Петербург.ру» сделал подборку особняков и дворцов центральной улицы города, которые отображают истинный стиль и дух Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram