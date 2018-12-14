Петербургское метро будет работать круглосуточно в Новый год и Рождество

Метро Петербурга в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января будет работать без перерывов. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Петербуржцы смогут воспользоваться практически всеми станциями метро. Закрыты будут вторые вестибюли станций «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Девяткино», «Московская», «Невский проспект», «Новокрестовская», «Технологический институт», а также «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская» и «Спасская».

С 23:50 31 декабря до 02:30 1 января пассажиры смогут купить только жетоны за наличные, активация интернет-платежей будет не доступна. Такие же условия будут с 02:00 до 04:30 в ночь на Рождество.

Для удобства горожан в новогоднюю ночь можно будет воспользоваться ночными автобусами.