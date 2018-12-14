Депутаты ЗакСа предложили сделать бесплатной парковку по выходным и праздникам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили отменить плату за парковку в Петербурге в выходные и праздники. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Согласно тексту документа, водителям разрешат бесплатно оставлять транспортные средства в зонах платной парковки по воскресеньям, официальным нерабочим праздничным дням и по субботам, которые следуют за праздникам. «Распространяться правило будет только на те парковки, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения», — отметили в пресс-службе.

По словам Четырбока, бесплатная парковка в выходные уже действует во многих европейских городах, а также в Москве.