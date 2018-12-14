Петербургские судовладельцы поставили рекорд по перевозкам

Для петербургских судовладельцев 2018 год оказался удачным: только члены ассоциации владельцев пассажирских судов перевезли за год 2,99 млн человек.

Это значение на 78% больше того, что было в 2017 году. Большой прирост пассажиропотока президент ассоциации Владимир Родионов объяснил непривычно теплым летом и проведением чемпионата мира по футболу в городе на Неве.

«Перекрытия акватории [во время турнира] не нанесли вреда пассажирским перевозкам», – сказал он. Родионов добавил, что такую планку удержать в следующем году будет очень сложно.

С прошлого года на 91% выросло среднее количество речных прогулок, до 1,6 на человека. Самыми популярными стали экскурсии с выходами в Неву и Финский залив.

Ассоциация владельцев пассажирских судов объединяет 18 компаний, чей флот насчитывает 188 судов (это примерно 83-85% всего рынка).