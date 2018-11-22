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Картина дня: ремонт дорог в Петербурге, памятник Цою и штраф для прокуратуры

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© Фото: форпост Северо-Запад

Темы дня

Сколько выделят в 2019 году на ремонт дорог и за что заплатит прокуратура.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал бюджет на ремонт дорог в Петербурге в 2019 году. Первыми об этом написали Regnum (15:20), «Фонтанка» (15:30) и АБН (16:55).

В 2019 году на ремонт дорог в Петербурге выделят 5 млрд рублей. Работы намечены по 93 адресам протяженностью 132 км. В 2018 году на дорожные работы была выделена такая же сумма и в программу по ремонту вошли 104 адреса общей протяженностью 152 км.

По словам гендиректора «Дирекции транспортного строительства» Вячеслава Урусова, в Петербурге 37% дорог находятся в «ненормативном» состоянии. Для того, чтобы привести магистрали в порядок, по его словам, необходимо около 11 млрд рублей ежегодно.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало разрешение Смольного на установку памятника Виктору Цою. Быстрее всех об этом сообщили «Мойка78» (15:40), «Невские новости» (16:05) и АБН (16:25).

ГАТИ выдала ордер на установку памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Он должен появиться в сквере недалеко от метро «Проспект Ветеранов» на улице Танкиста Хрустицкого. Трехметровый памятник уже готов. Ордер действует с 12 ноября и до 31 августа 2019 года.

На странице фонда «Памяти Виктора Цоя» во «ВКонтакте» заявили: «Это просто ордер ГАТИ. Это событие никак особенно не приближает дату установки или открытия памятника. Это просто разрешение на то, чтобы начали рыть котлован. До установки памятника еще долго. Каждый этап работ с грунтом еще должен устояться. Когда мы будем понимать дату открытия – всех оповестим».

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало то, что прокуратура Петербурга заплатит 150 тыс. рублей за попытку заблокировать сайт о криптовалютах. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (12:45), «Мойка78» (14:30) и «Невские новости» (16:00).

Суд постановил взыскать с петербургской прокуратуры 150 тыс. рублей в счет возмещения судебных издержек по делу о блокировке сайта Bitcoin Info Николая Тонкошкурова.

Сайт был заблокирован судом в 2016 году по требованию прокурора Выборгского района Северной столицы. Владельца сайта на судебный процесс не пригласили. Тонкошкуров довел дело до Верховного суда, который в мае 2018 года постановил, что владельцев сайтов нужно извещать о блокировке сайтов.

«Подобное произошло впервые в российской практике, когда надзорный орган обязывают заплатить за злоупотребление полномочиями», – заявили юристы компании «Центр цифровых прав».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Мойка78» и АБН.

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