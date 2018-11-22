ГАТИ выдало ордер на установку памятника Цою в Петербурге

ГАТИ выдала ордер на установку памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Он должен появиться в сквере недалеко от метро «Проспект Ветеранов» на улице Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Трехметровый памятник уже готов, его заказчиком и производителем выступил Фонд Юрия Жорно. Как уточнили в ГАТИ, ордер действует с 12 ноября и до 31 августа 2019 года.

«Это просто ордер ГАТИ. Это событие никак особенно не приближает дату установки или открытия памятника. Это просто разрешение на то, чтобы начали рыть котлован. До установки памятника еще долго. Каждый этап работ с грунтом еще должен устояться. Когда мы будем понимать дату открытия – всех оповестим», – сообщается на странице фонда «Памяти Виктора Цоя» во «ВКонтакте».

Идея установки памятника Цою в Петербурге обсуждается около девяти лет и вызывает споры. Поначалу не могли определить, в каком виде должен быть Цой, в какой руке у него должна быть гитара и так далее. В итоге выиграл проект памятника, по которому музыкант просто стоит, скрестив руки на гитаре.

Позже депутат Денис Четырбок потребовал не давать место Цою в сквере, поскольку к нему поступили жалобы от горожан, для которых Кировский район ассоциируется с местом воинской славы, но никак не с лидером группы «Кино».