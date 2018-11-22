  • 22 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:21 65.6661  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:21 74.8750  
Нефть($) 22.11.2018 62.95 0.60
Нефть(p) 22.11.2018 4160.48 +45.93

ГАТИ выдало ордер на установку памятника Цою в Петербурге

Автор:


© Фото: фонд «Памяти Виктора Цоя» во «ВКонтакте»

Темы дня

Памятник должны установить в сквере около метро «Проспект Ветеранов».

ГАТИ выдала ордер на установку памятника лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Он должен появиться в сквере недалеко от метро «Проспект Ветеранов» на улице Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Трехметровый памятник уже готов, его заказчиком и производителем выступил Фонд Юрия Жорно. Как уточнили в ГАТИ, ордер действует с 12 ноября и до 31 августа 2019 года.

«Это просто ордер ГАТИ. Это событие никак особенно не приближает дату установки или открытия памятника. Это просто разрешение на то, чтобы начали рыть котлован. До установки памятника еще долго. Каждый этап работ с грунтом еще должен устояться. Когда мы будем понимать дату открытия – всех оповестим», – сообщается на странице фонда «Памяти Виктора Цоя» во «ВКонтакте».

Идея установки памятника Цою в Петербурге обсуждается около девяти лет и вызывает споры. Поначалу не могли определить, в каком виде должен быть Цой, в какой руке у него должна быть гитара и так далее. В итоге выиграл проект памятника, по которому музыкант просто стоит, скрестив руки на гитаре.

Позже депутат Денис Четырбок потребовал не давать место Цою в сквере, поскольку к нему поступили жалобы от горожан, для которых Кировский район ассоциируется с местом воинской славы, но никак не с лидером группы «Кино».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 самых старых зданий Петербурга

    Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

    читать далее →

    Топ-5 домов Петербурга с витражами

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.11.18
    Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
    19.11.18
    Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
    15.11.18
    Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
    31.10.18
    «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
    25.10.18
    Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram