С прокуратуры Петербурга взыскали 150 тысяч рублей за блокировку сайта о криптовалютах

Октябрьский районный суд Петербурга постановил взыскать с городской прокуратуры 150 тыс. рублей в счет возмещения судебных издержек по делу о блокировке сайта Bitcoin Info Николая Тонкошкурова. Об этом сообщает юридическая компания «Центр цифровых прав» со ссылкой на определение суда.

«Подобное произошло впервые в российской практике, когда надзорный орган обязывают заплатить за злоупотребление полномочиями», – заявили юристы компании.

Сайт Bitcoin Info был заблокирован судом в 2016 году по требованию прокурора Выборгского района Северной столицы. Он заявил, что распространение информации о биткоине нарушает закон о Центральном банке РФ. Владельца сайта на судебный процесс не пригласили.

Тонкошкуров довел дело до Верховного суда, который в мае 2018 года постановил, что владельцев сайтов нужно извещать о блокировке сайтов.

Дело Bitcoin Info было отправлено на новое рассмотрение, но прокурор Выборгского района в сентябре 2018 года отозвал иск о блокировке сайта. В ответ Тонкошкуров потребовал возмещения судебных издержек в размере 234 тыс. рублей. Ему присудили 150 тыс. рублей.