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В 2019 году на ремонт дорог в Петербурге выделят 5 млрд рублей, но нужно в два раза больше

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© Фото: photosight.ru

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В Петербурге 37% дорог находятся в «ненормативном» состоянии.

В 2018 году на дорожные работы было выделено пять млрд рублей, в программу вошли 104 адреса общей протяженностью 152 км. Об этом сообщил гендиректор «Дирекции транспортного строительства» Вячеслав Урусов.

По его словам, ремонтная кампания стартовала в апреле и проводилась в два этапа: до и после проведения чемпионата мира по футболу. Дорожники привели в порядок участок Невского проспекта до площади Восстания, набережную Фонтанки, Зеленогорское и Митрофаньевское шоссе, Владимирский проспект и другие улицы в разных районах города. В настоящее время ремонт практически полностью завершен.

Объем финансирования ремонтной программы на 2019 год составит 5 млрд рублей, добавил Урусов. Работы намечены по 93 адресам протяженностью 132 км. Из наиболее крупных объектов: участки набережной Обводного канала, проспекта Стачек, Гражданского проспекта, Заневского проспекта, Выборгского шоссе, проспекта Авиаконструкторов. Власти еще утверждают адресную программу. Город вместе с «Горэлектротрансом» формирует программу ремонта трамвайных путей.

По словам Урусова, в Петербурге 37% дорог находятся в «ненормативном» состоянии. Для того, чтобы привести магистрали в порядок, по его словам, необходимо около 11 млрд рублей ежегодно.

«Мы просим довести до этой суммы, чтобы в городе был прирост дорог в нормативном состоянии», – отметил Вячеслав Урусов. Однако он добавил, что дополнительно отрасль может получить не более двух млрд рублей. По его словам, петербургская дорожная отрасль будет рада и деньгам из федерального бюджета.

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