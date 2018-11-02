«Роскосмос» показал видео аварии «Союза», записанное с ракеты

«Роскосмос» выложил видео аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. На опубликованной записи запечатлен момент нештатного разделения первой и второй ступеней.

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Комиссия корпорации ранее объявила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения. По предварительным данным, она произошла из-за нарушения технологии при сборке ракеты на Байконуре.

На борту корабля, который ракета-носитель «Союз» должна была запустить к МКС, находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Они успешно приземлились в спускаемом аппарате в Казахстане и не пострадали.

Инцидент с ракетой произошел утром 11 октября.

Видео: «Медуза»