Появилось видео аварии на «Союзе»

Появилось видео произошедшей аварии во время запуска пилотируемого «Союза». На опубликованных кадрах запечатлен старт космического аппарата и видно, как трясет экипаж в момент отделение ступени.

Инцидент произошел во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», на борту которого находился новый экипаж МКС – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Авария произошла на этапе работы второй ступени.

Экипаж корабля успел эвакуироваться в спасательной капсуле, которая совершила аварийную посадку в Казахстане. Они вышли на связь, к месту их приземления на вертолетах Ми-8 прибыли спасатели из Жезказгана, Байконура и Караганды. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заверил, что экипаж корабля спасен.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» был застрахован компанией «Согласие» на 4,65 млрд рублей. В страховой случай входят риски утраты или повреждения имущества, а также риск расходов, связанных с прерванным зажиганием.​

Вице-премьер Юрий Борисов допустил, что после аварии с «Союзом» в «Роскосмосе» могут пройти кадровые перестановки.

Видео: YouTube / «Радио Свобода»