Авария ракеты «Союз» произошла из-за деформации датчика при сборке

Причиной аварии ракеты «Союз» при запуске с Байконура в октябре 2018 года стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней конструкции. Об этом сообщает ТАСС.

Нарушение произошло при сборке ракеты. По словам главы аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олега Скоробогатова, это было подтверждено документально.

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«Мы обоснованно исключили возможность повреждения этого датчика на заводе-изготовителе. Однозначно установили, что место, где это могло быть – это на космодроме «Байконур. Разбираться, кто будет наказан, кто виноват, не входило в задачи аварийной комиссии», – добавил он.

Специалисты в настоящее время перепроверят еще две ракеты «Союз», которые могут иметь дефектный датчик. Одна из них находится в Гвиане, вторая – на Байконуре.

Инцидент с ракетой произошел утром 11 октября. На «Союзе» до Международной космической станции должны были добраться космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.