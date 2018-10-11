При запуске ракеты «Союз» на Байконуре произошла авария

Во время запуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур произошла авария. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Союз МС-10» запустили с «Гагаринского старта» утром 11 октября. Предполагалось, что корабль достигнет Международной космической станции (МКС) за шесть часов.

При запуске произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. В результате инцидента члены экипажа смогли выжить, они приземлились в Казахстане.

На МКС должны были отправиться космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.