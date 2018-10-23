  • 24 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 00:05 65.2949  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 00:05 75.1529  
Нефть($) 23.10.2018 76.16 4.91
Нефть(p) 23.10.2018 5042.67 +381.18

Картина дня: подробности взрыва в Гатчине, спуск на воду «Бури» и выбор разработчика мета-бренда Петербурга

Автор:


© Фото: Сергей Ермохин / ДП

Темы дня

Какая информация стала известна о взрыве в Гатчине, по плану ли спустили в Ленобласти «Бурю» и кто разработает мета-бренд Северной столицы.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало обнаружение тела пятой жертвы взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Первыми об этом написали «47news» (13:20), «Фонтанка» (13:35) и «ДП» (14:00).

Под завалами на заводе «Авангард» под Гатчиной обнаружили тело пятой жертвы взрыва, случившегося 19 октября. По данным оперативного штаба, погибший – гражданин Таджикистана. Он был рабочим завода.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

Через пару дней после инцидента был задержан директор завода Георгий Михно. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией работы «Авангарда». Был также арестован главный инженер предприятия.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал спуск в Ленобласти на воду малого ракетного корабля «Буря». Быстрее всех об этом сообщили «Regnum» (14:05), «АБН» (14:10) и Gazeta.SPb (14:40).

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря» спустили на воду в соответствии с планом на ленинградском судостроительном заводе «Пелла».

Корабль имеет водоизмещение около 800 тонн, создан он центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Максимальная скорость судна достигает 30 узлов. Корабли такого типа оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал выбор разработчика мета-бренда Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (17:15), а также «Невские новости», «АБН» и Gazeta.SPb (18:15).

Разработкой мета-бренда Петербурга займется коммуникационное агентство SPN Communications (ООО «СПН Коммс»). Компания стала победителем в конкурсе, объявленном комитетом по развитию туризма.

Цена контракта составит 7,05 млн рублей, что меньше по сравнению с начальной почти на 1,3 млн рублей.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС и поддержавшего антимонопольщиков Верховного суда. По мнению ФАС, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка.

Новый конкурс тоже вызвал претензии участников рынка, но УФАС сочло их необоснованными.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «47news», «Мойка78» и «ДП».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Непарадная красота: топ-7 брандмауэров Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает об истории неофициального символа города на Неве, из-за которого спорят власти, жители и художники.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.10.18
    Винтовые сваи
    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram