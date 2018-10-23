Картина дня: подробности взрыва в Гатчине, спуск на воду «Бури» и выбор разработчика мета-бренда Петербурга

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало обнаружение тела пятой жертвы взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. Первыми об этом написали «47news» (13:20), «Фонтанка» (13:35) и «ДП» (14:00).

Под завалами на заводе «Авангард» под Гатчиной обнаружили тело пятой жертвы взрыва, случившегося 19 октября. По данным оперативного штаба, погибший – гражданин Таджикистана. Он был рабочим завода.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

Через пару дней после инцидента был задержан директор завода Георгий Михно. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией работы «Авангарда». Был также арестован главный инженер предприятия.

Второй новостью, по данным «Монитора», стал спуск в Ленобласти на воду малого ракетного корабля «Буря». Быстрее всех об этом сообщили «Regnum» (14:05), «АБН» (14:10) и Gazeta.SPb (14:40).

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря» спустили на воду в соответствии с планом на ленинградском судостроительном заводе «Пелла».

Корабль имеет водоизмещение около 800 тонн, создан он центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Максимальная скорость судна достигает 30 узлов. Корабли такого типа оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал выбор разработчика мета-бренда Петербурга. Оперативнее всех об этом сообщили «Фонтанка» (17:15), а также «Невские новости», «АБН» и Gazeta.SPb (18:15).

Разработкой мета-бренда Петербурга займется коммуникационное агентство SPN Communications (ООО «СПН Коммс»). Компания стала победителем в конкурсе, объявленном комитетом по развитию туризма.

Цена контракта составит 7,05 млн рублей, что меньше по сравнению с начальной почти на 1,3 млн рублей.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС и поддержавшего антимонопольщиков Верховного суда. По мнению ФАС, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка.

Новый конкурс тоже вызвал претензии участников рынка, но УФАС сочло их необоснованными.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «47news», «Мойка78» и «ДП».