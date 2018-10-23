Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной

Под завалами на заводе «Авангард» под Гатчиной обнаружили тело пятой жертвы взрыва, случившегося 19 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным оперативного штаба, погибший – гражданин Таджикистана. Он был рабочим завода.

Взрыв в Малых Колпанах произошел в минувшую пятницу. Разбор завалов завершили на следующий день, сообщалось, что в результате инцидента погибли лишь четыре человека.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

Через пару дней после инцидента был задержан директор завода Георгий Михно. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией работы «Авангарда». Также был арестован главный инженер предприятия.