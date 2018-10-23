  • 23 Октябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 15:21 65.3408  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 15:21 74.9765  
Нефть($) 23.10.2018 77.95 2.67
Нефть(p) 23.10.2018 5161.19 +236.04

Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной

Автор:


© Фото: vk.com/valeriahonen

Темы дня

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли четыре человека.

Под завалами на заводе «Авангард» под Гатчиной обнаружили тело пятой жертвы взрыва, случившегося 19 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным оперативного штаба, погибший – гражданин Таджикистана. Он был рабочим завода.

Взрыв в Малых Колпанах произошел в минувшую пятницу. Разбор завалов завершили на следующий день, сообщалось, что в результате инцидента погибли лишь четыре человека.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

Через пару дней после инцидента был задержан директор завода Георгий Михно. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией работы «Авангарда». Также был арестован главный инженер предприятия.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самой короткой, узкой и пропорциональной улицах города на Неве.

    читать далее →

    Топ-10 петербургских фотографов в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, на какие страницы стоит подписаться в Instagram ради красивых и атмосферных фотографий города на Неве.

    читать далее →

    Призраки и счастье: новые спектакли в театрах Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» подобрал театральные постановки, которые появились на сцене осенью 2018 года.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Сатанинский гриб и ложная лисичка: список грибов, которые могут убить

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о грибах, которые лучше оставить в лесу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.10.18
    Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
    19.10.18
    Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение
    18.10.18
    Что такое Чудо-Грядка?
    17.10.18
    Репутация Tkeycoin выросла после включения в мировой реестр собственности
    16.10.18
    Досмотровые устройства
    15.10.18
    В ТЦ «Жемчужная плаза» пройдет бесплатный показ фильмов с лекциями звезд
    12.10.18
    Как получить высшее образование за пару дней: реалии и мифы
    11.10.18
    Как выбрать матрас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram