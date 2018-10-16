В Петербурге 23 октября спустят на воду ракетный корабль нового поколения «Буря»

В Петербурге есть здания, которые особенно ярко выделяются даже на фоне общего стиля города. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые необычные особняки и дворцы Северной столицы.

После 22 октября в Северной столице ожидается первый снегопад. «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие места для прогулок и фотосессий, куда обязательно стоит отправиться до наступления холодов.

Проверено на себе

Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.