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В Петербурге 23 октября спустят на воду ракетный корабль нового поколения «Буря»

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© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

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Судно имеет водоизмещение около 800 тонн, его скорость превышает 30 узлов.

Малый ракетный корабль проекта 22800 (шифрованное название «Каракурт») спустят на воду в Петербурге 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Официальное мероприятие пройдет на верфи «Пелла» в Ленинградской области. Корабль был построен для Военно-Морского Флота РФ и получил название «Буря».

Планируется, что в церемонии примут участие представители главного командования ВМФ, администрации Петербурга, судостроители и руководители проектно-конструкторских организаций.

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Ракетные корабли нового поколения, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн. Их скорость превышает 30 узлов.

Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Главными преимуществами этих кораблей являются высокая маневренность и повышенная мореходность – они могут выполнять задачи на расстоянии около 3000 миль от базы.

Всего ВМФ РФ должен получить 18 кораблей этого типа.

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