В Петербурге 23 октября спустят на воду ракетный корабль нового поколения «Буря»

Малый ракетный корабль проекта 22800 (шифрованное название «Каракурт») спустят на воду в Петербурге 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Официальное мероприятие пройдет на верфи «Пелла» в Ленинградской области. Корабль был построен для Военно-Морского Флота РФ и получил название «Буря».
Планируется, что в церемонии примут участие представители главного командования ВМФ, администрации Петербурга, судостроители и руководители проектно-конструкторских организаций.
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Ракетные корабли нового поколения, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн. Их скорость превышает 30 узлов.
Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Главными преимуществами этих кораблей являются высокая маневренность и повышенная мореходность – они могут выполнять задачи на расстоянии около 3000 миль от базы.
Всего ВМФ РФ должен получить 18 кораблей этого типа.