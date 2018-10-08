Два арктических ледокола назовут в честь Говорухина и Кобзона

Руководители фракций Госдумы предложили присвоить двум арктическим ледоколам имена режиссера Станислава Говорухина и певца Иосифа Кобзона. Президент РФ Владимир Путин инициативу одобрил. Об этом сообщает пресс-служба лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Планируется, что имена деятелей отечественной культуры будут носить ледоколы серии ЛК-60. Их спустят на воду в 2020-2022 годах.

Станислав Говорухин – кинорежиссер, сценарист, общественный деятель, депутат Госдумы. За годы творчества он создал множество фильмов, ставшими классикой отечественного кинематографа. Самые известные: «Место встречи изменить нельзя», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок». Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года.

Иосиф Кобзон – знаменитый певец, народный артист СССР. Помимо музыкального творчества он активно участвовал в общественной и политической жизни страны. Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года.

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Ранее в честь Иосифа Кобзона был назван парк Дома офицеров в Чите, а также самолет компании «Аэрофлот». Кроме того, на прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский поддержал общественную инициативу в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников.