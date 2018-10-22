Главный синоптик Петербурга: Вторая декада октября стала самой теплой за последние 129 лет

Вторая декада октября 2018 года оказалась самой теплой в Петербурге, перекрыв экстремальные температуры рубежа позапрошлого века. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

«Вторая декада октября стала самой теплой за весь ряд наблюдений. Средняя температура воздуха составила 10.9 градусов тепла. В 1909 году температура воздуха была +10.6, в 1889 году +10.5. Следующий за ними 1907 год уже не превышал по температуре 10 градусов (+9.9)», – рассказал Колесов.

Этой осенью уже несколько раз были зарегистрированы температурные рекорды.

Например, 18 октября температура воздуха достигла +16,6 градусов тепла – это выше результата 1918 года, когда столбик термометра поднялся до 15,2 градусов тепла. Аналогичную победу одержал нынешний октябрь 15-го числа, обогнав максимум того же 1889 года.

Александр Колесов дал предварительный прогноз на предстоящую зиму. В течение рабочей недели в Петербурге будет холодать. Температура днем будет держаться в районе 5-7 градусов тепла. Вероятны дожди.

Фото: Facebook / Александр Колесов