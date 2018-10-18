Главный синоптик Петербурга: Температура 18 октября превысила максимум 1918 года

Погода в Петербурге 18 октября побила температурный рекорд столетней давности. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

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Воздух в Северной столице прогрелся до +16,6 градусов. По словам Колесова, это выше результата 1918 года, когда столбик термометра поднялся до 15,2 градусов тепла.

В Петербурге подходит к концу бабье лето, которое началось в середине прошлой недели.

По прогнозам, с 20 октября в Петербурге начнется значительное похолодание. Синоптики обещают до +10 и дождь. Первый снег в Северной столице должен пойти в период с 22 октября.