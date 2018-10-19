Концерт «Ленинграда» собрал рекордные 65 тыс. зрителей в Петербурге

На концерт группы «Ленинград», который состоялся в пятницу, 19 октября, было продано рекордное для коллектива количество билетов. Об этом сообщил перед концертом солист группы Сергей Шнуров.

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Лидер группы «Ленинград» рассказал, что был риск не собрать стадион. Однако он на этот риск пошел.

«Sold out, как говорят французы. Все сложилось таким вот образом, что все билеты проданы», – сказал музыкант, подтвердив слова организаторов о продаже 65 тыс. билетов на шоу.

Прошлый свой рекорд группа «Ленинград» установила в июле 2017 года, собрав в Москве максимальное количество зрителей, которое способен принять стадион «Открытие Арена» – 47 тыс. человек.

Шнуров рассказал, что подготовка к концерту на стадионе заняла месяц, а музыканты репетировали на сцене два дня.

«На сцене я себя чувствую, как дома», – признался Шнуров.