Комитет по культуре оспорит решение о демонтаже доски Колчаку

Комитет по культуре Петербурга оспорит решение Смольнинского районного суда о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. В комитете решение объяснили тем, что память бывшего лидера белого движения увековечена во многих российских города, сообщает "Фонтанка.ру".

"В память об Александре Васильевиче Колчаке установлена мемориальная доска в здании Морского корпуса Петра Великого по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 17; на здании вокзала в городе Иркутске; в Екатеринбурге – на здании, где он останавливался в 1919 году; во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве; на фасаде Морского вокзала во Владивостоке", — назвали в комитете часть памятных мест.

Смольнинский районный суд постановил демонтировать доску накануне, 25 января. Решение было принято в связи тем, что до сих пор не решен вопрос о юридической реабилитации расстрелянного большевиками адмирала. Решение должно вступить в силу через месяц.

Однако в тот же день мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело" заявил о намерении обжаловать решение суда.

Мемориальная доска Колчаку появилась на доме № 3 по Большой Зелениной улице 12 ноября 2016 года. Ее установили по инициативе "Белого дела". Через пару дней ее замазали черной краской.

Незадолго до этого активисты установили на этом же доме альтернативную доску с надписью "В этом доме жил Колчак А.В. - военный преступник и палач".

Позднее, 23 ноября, поверх доски Колчаку повесили табличку с Волан-де-Мортом из произведений о Гарри Поттере. На табличке было написано: "В этом доме жил Волан-де-Морт. Патриот, чудотворец".

Руководитель Белого движения Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был главнокомандующим Черноморским флотом. По данным историков, во время Гражданской войны адмирал был предан союзниками и сдан большевикам, а в 1920 году его расстреляли без суда.