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Суд обязал демонтировать памятную доску Колчаку в Петербурге

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Мемориальную доску в память о русском адмирале повесили 12 ноября 2016 года.

Смольнинский районный суд обязал демонтировать памятную доску русскому адмиралу Александру Колчак. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд решил: признать незаконным решение об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре обязанности по ее демонтажу", - заявила судья Татьяна Матусяк.

Смольный не должен был разрешать установку мемориала, так как до сих пор не решен вопрос о юридической реабилитации расстрелянного большевиками адмирала.

Мемориальная доска в память о Колчаке появилась на доме номер 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Через несколько дней после окончания монтажа неизвестные вандалы закрасили мемориал черной краской. Активисты отмыли изуродованный объект, а хулиганов пообещали засудить.

Позднее, 23 ноября, поверх доски Колчака повесили табличку с Волан-де-Мортом. На табличке кроме портрета Темного лорда также написано: «В этом доме жил Волан-де-Морт. Патриот, чудотворец».

Руководитель Белого движения Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был главнокомандующим Черноморским флотом. По данным историков, во время Гражданской войны адмирал был предан союзниками и сдан большевикам, а в 1920 году его расстреляли без суда.

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