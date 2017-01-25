Активисты обжалуют решение суда о демонтаже доски Колчаку

Мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело" обжалует решение суда о демонтаже памятной доски русскому адмиралу Александру Колчаку. Об этом активисты сообщили в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня районный суд принял решение о демонтаже доски. Мы будем подавать апеляцию. Будем работать. И пусть бьют нас сильнее. Мы будем только лучше работать", - говорится в сообщении центра.

Смольнинский районный суд 24 января признал незаконной установку памятной доски Колчаку. Активисты левопатриотического движения "Суть времени" указали, что адмирал и участник Гражданской войны признан в России военным преступником. Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского округа.

Суд обязал петербургский комитет по культуре демонтировать доску. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц.

Мемориальная доска в память о Колчаке появилась на доме номер 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Через несколько дней после окончания монтажа неизвестные вандалы закрасили мемориал черной краской. Активисты отмыли изуродованный объект, а хулиганов пообещали засудить.

Позднее, 23 ноября, поверх доски Колчака повесили табличку с Волан-де-Мортом. На табличке кроме портрета Темного лорда также написано: "В этом доме жил Волан-де-Морт. Патриот, чудотворец".

Руководитель Белого движения Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был главнокомандующим Черноморским флотом. По данным историков, во время Гражданской войны адмирал был предан союзниками и сдан большевикам, а в 1920 году его расстреляли.