Задержанному по подозрению в убийстве на станции метро "Площадь Александра Невского" предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении 22-летнего гражданина Киргизии под стражу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
Накануне, 10 января, под колесами поезда на станции метро погиб 22-летний гражданин Узбекистана. С платформы его столкнул знакомый, вместе с которым они якобы дурачились.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники правоохранительных органов после просмотра записей с камер видеонаблюдения посчитали, что падение пассажира было преднамеренным.
Сегодня утром, 11 января, сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве на "Площади Александра Невского". В настоящее время 22-летний гражданин Киргизии задержан на двое суток.
Толкнувшему знакомого на рельсы на "Площади Александра Невского" предъявили обвинение
© Фото: riavrn.ru
Под колесами поезда на станции метро "Площадь Александра Невского" скончался 22-летний пассажир.
Задержанному по подозрению в убийстве на станции метро "Площадь Александра Невского" предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении 22-летнего гражданина Киргизии под стражу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.
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