Толкнувшему знакомого на рельсы на "Площади Александра Невского" предъявили обвинение

Задержанному по подозрению в убийстве на станции метро "Площадь Александра Невского" предъявили обвинение. В настоящее время решается вопрос о заключении 22-летнего гражданина Киргизии под стражу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.



Накануне, 10 января, под колесами поезда на станции метро погиб 22-летний гражданин Узбекистана. С платформы его столкнул знакомый, вместе с которым они якобы дурачились.



По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники правоохранительных органов после просмотра записей с камер видеонаблюдения посчитали, что падение пассажира было преднамеренным.



Сегодня утром, 11 января, сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве на "Площади Александра Невского". В настоящее время 22-летний гражданин Киргизии задержан на двое суток.