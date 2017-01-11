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Полиция задержала подозреваемого в убийстве на "Площади Александра Невского"

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© Фото: svopi.ru

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Накануне, 10 января, под колесами поезда на станции метро скончался 22-летний пассажир.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве на станции метро "Площадь Александра Невского". В настоящее время 22-летний гражданин Киргизии задержан на двое суток в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает "Фонтанка.ру".

Накануне, 10 января, под колесами поезда на станции метро погиб 22-летний гражданин Узбекистана. С платформы столкнул знакомый, вместе с которым они якобы дурачились.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники правоохранительных органов после просмотра записей с камер видеонаблюдения посчитали, что падение пассажира было преднамеренным.

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