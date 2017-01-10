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В петербургской подземке погиб 22-летний мужчина, упавший на рельсы

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© Фото: citywalls.ru

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По неофициальным данным, его специально толкнули под поезд.

В петербургской подземке погиб 22-летний мужчина, упавший на рельсы. Трагедия произошла сегодня утром, 10 января, на станции метро "Площадь Александра Невского".

По данным канала Life78, его специально толкнули под поезд. Движение поездов на "оранжевой" линии было приостановлено примерно на 20 минут.

Пассажирам по громкой связи объявляли о задержке поездов. Станции метро "Проспект Большевиков" и "Ладожская" были закрыты на вход.

Изначально в пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что мужчина жив. "Происшествие произошло в 07:43, упавшего человека подняли, он жив", - цитирует "Фонтанка.ру" пресс-секретаря подземки Юлию Шавель.

Однако позднее выяснилось, что мужчина скончался от полученных ранений. По данным правоохранительных органов, это произошло уже после того, как его достали с рельсов. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Life78 отмечает, что в данный момент с пассажиром, предположительно, толкнувшим человека, работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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