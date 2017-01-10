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СК посчитал смерть пассажира на "Площади Александра Невского" убийством

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© Фото: gorod-plus.tv

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Утром 10 января под колесами поезда в метро скончался 22-летний пассажир.

Смерть 22-летнего пассажира на станции метро "Площадь Александра Невского" переквалифицировали как убийство. Соответствующее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ возбудил Следственный комитет РФ.

Сегодня, 10 января, в районе 07:30 под колесами поезда на станции "Площадь Александра Невского" скончался гражданин Узбекистана. Он работал поваром в одном из мест общественного питания в Петербурге, сообщает ИА "Народные новости".

На рельсы молодого человека толкнули знакомые. По словам очевидцев, он шел с компанией из пяти-шести человек, сообщает "Фонтанка.ру". Знакомые выглядели дружелюбно, однако они дурачились, в том числе толкали друг друга. Незадолго до остановки поезда один человек из компании толкнул другого, на что второй в ответ столкнул первого на рельсы. Молодой человек пытался лечь под поезд, однако он не успел это сделать. Очевидцы сообщают, что машинист поезда не мог предотвратить столкновение. После инцидента друзья пытались поднять тело с рельсов, один из них дождался скорой помощи и полиции.

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