Контракт на строительство "Зенит-арены" продлили до 31 марта

Строительство "Зенит-арены" продлится до 31 марта 2017 года. Компания "Метрострой", генеральный подрядчик работ, продлила контракт с комитетом по строительству Петербурга до конца первого месяца весны, так как не успела сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей, сообщает "Фонтанка.ру".

Кроме того, правительство города подписало 20 декабря новый контракт с генподрядчиком на достройку арены. "Метрострой" по новому контракту за дополнительные 950 млн рублей должен будет до 31 марта установить на стадионе системы безопасности и контроля доступа, проложить сети и отладить электронные приборы.

Сегодня, 26 декабря, "Метрострой" объявил о завершении строительных работ на стадионе, несмотря на то, что утром канал Life78 сообщил о переносе сдачи "Зенит-арены" на неопределенный срок. Помимо этого, стало известно, что петербургский Ростехнадзор отказался выдать заключение о соответствии "Зенит-арены". У специалистов возникли претензии к документам по инженерным сетям. В Смольном рассчитывают, чтобы в Ростехнадзоре подписали заключение о соответствии в понедельник 26 декабря, а во вторник, 27 декабря, был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

Стадион "Зенит-арена" строят с 2007 года, за это время смета выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован на 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.