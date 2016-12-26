  • 26 Декабрь 2016
USD 27.12.2016 60.9084 +0.0556
USD ММВБ 21:17 60.80650  
EUR 27.12.2016 63.7285 +0.1860
EUR ММВБ 21:17 63.5180  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Ростехнадзор отказал "Зенит-арене" в выдаче заключения о соответствии

Автор:


© Фото: группа компаний FRONT Engineering

Темы дня

Генподрядчик "Метрострой" сообщил об окончании строительства.

В петербургском Ростехнадзоре отказались выдать заключение о соответствии "Зенит-арены". У специалистов возникли претензии к документам по инженерным сетям, передает ИА "Народные новости" со ссылкой на источника.

По данным издания, все минувшие выходные, 24 и 25 декабря, сотрудники ведомства работали на стадионе до глубокой ночи. По завершению работы у специалистов Ростехнадзора возникли вопросы к большому количеству документов по инженерным сетям.

По информации ИА "Народные новости", городские власти рассчитывают на то, чтобы в Ростехнадзоре подписали заключение о соответствии в понедельник 26 декабря, а во вторник, 27 декабря, был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

Читайте также:

Каким Петербург должен был быть к 2017 году: долгострои и недострои

Ранее в Смольном сообщили, что сдачу "Зенит-арены" перенесли на неопределенный срок. По всей видимости, имелось ввиду то, что стадион на Крестовском острове пока что не посетят ни официальные лица, ни представители СМИ.

Позже генеральный подрядчик "Зенит-арены" заявил, что строительство стадиона закончено, а соответствующие документы буду подписаны сегодня, 26 декабря.

"Строительные работы закончены. Документы будут подписаны сегодня, ориентировочно в середине дня. Речь идет о подписании документа между Ростехнадзором и заказчиком. Но есть и другая процедура – подписание документов о выполнении между нами и заказчиком. Этот процесс может растянуться во времени: бумажки возим грузовиками", - завявила пресс-секретарь компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

По ее словам, ключевой листок между Ростехнадзором и Смольным, будет подписан сегодня, 26 декабря. Но делать из этого церемонию не собираются. По словам Гигиняк, "это бумажка, которая ездит из кабинета в кабинет, ее подписывает множество людей". Соответственно, ставить росчерки публично не станут, а многострадальный стадион сдадут за закрытыми дверями.

Однако после сдачи стадион все так же будут доделывать – например, это касается современного выкатного поля, при тестировании которого комиссия ФИФА заметила вибрации, их срочно будут устранять, либо придется вообще отказаться от такого поля.

В начале следующего года на площадке также продолжатся пусконаладочные работы, будут устанавливаться системы безопасности и контроля и оборудование для болельщиков. Подробнее о том, что сейчас происходит на стадионе, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

За девять лет цена стадиона на Крестовском выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин анонсировал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь
    23.12.16
    МФО Ферратум запустило акцию к Новому году
    23.12.16
    Самые необычные пари в истории
    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой