Ростехнадзор отказал "Зенит-арене" в выдаче заключения о соответствии

В петербургском Ростехнадзоре отказались выдать заключение о соответствии "Зенит-арены". У специалистов возникли претензии к документам по инженерным сетям, передает ИА "Народные новости" со ссылкой на источника.

По данным издания, все минувшие выходные, 24 и 25 декабря, сотрудники ведомства работали на стадионе до глубокой ночи. По завершению работы у специалистов Ростехнадзора возникли вопросы к большому количеству документов по инженерным сетям.

По информации ИА "Народные новости", городские власти рассчитывают на то, чтобы в Ростехнадзоре подписали заключение о соответствии в понедельник 26 декабря, а во вторник, 27 декабря, был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

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Ранее в Смольном сообщили, что сдачу "Зенит-арены" перенесли на неопределенный срок. По всей видимости, имелось ввиду то, что стадион на Крестовском острове пока что не посетят ни официальные лица, ни представители СМИ.

Позже генеральный подрядчик "Зенит-арены" заявил, что строительство стадиона закончено, а соответствующие документы буду подписаны сегодня, 26 декабря.

"Строительные работы закончены. Документы будут подписаны сегодня, ориентировочно в середине дня. Речь идет о подписании документа между Ростехнадзором и заказчиком. Но есть и другая процедура – подписание документов о выполнении между нами и заказчиком. Этот процесс может растянуться во времени: бумажки возим грузовиками", - завявила пресс-секретарь компании "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

По ее словам, ключевой листок между Ростехнадзором и Смольным, будет подписан сегодня, 26 декабря. Но делать из этого церемонию не собираются. По словам Гигиняк, "это бумажка, которая ездит из кабинета в кабинет, ее подписывает множество людей". Соответственно, ставить росчерки публично не станут, а многострадальный стадион сдадут за закрытыми дверями.

Однако после сдачи стадион все так же будут доделывать – например, это касается современного выкатного поля, при тестировании которого комиссия ФИФА заметила вибрации, их срочно будут устранять, либо придется вообще отказаться от такого поля.

В начале следующего года на площадке также продолжатся пусконаладочные работы, будут устанавливаться системы безопасности и контроля и оборудование для болельщиков. Подробнее о том, что сейчас происходит на стадионе, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

За девять лет цена стадиона на Крестовском выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин анонсировал, что торжественное открытие "Зенит-арены" пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.