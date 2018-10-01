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УФАС: «Великолукский мясокомбинат» скопировал упаковку «Пит-продукта»

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© Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

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«Великолукский мясокомбинат» проиграл «Пит-продукту» в споре о схожести упаковки. Петербургское УФАС России признало в действиях псковского производителя колбасных изделий нарушение закона о защите конкуренции, мясокомбинату грозит крупный штраф.

Петербургское управление ФАС России признало, что «Великолукский мясокомбинат» скопировал упаковку «Пит-продукта». Заседание комиссии прошло в понедельник, 1 октября. Мясокомбинату грозит штраф, сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено в марте 2018 года. Специалисты «Пит-Продукта» обратилась к антимонопольщикам по причине схожего дизайн упаковки. В компании убеждены, что «Великолукский мясокомбинат» намеренно начал использовать зелено-красное сочетание цветов в оформлении товара «с целью создания смешения продукции у потребителей».

Комиссия УФАС постановила, что использование всех элементов оформления упаковки – красно-белого логотипа, расположенного по центру; доминирующего зеленого фона; формата упаковки-контейнера; наличие дугообразной прозрачной полоски между верхней и нижней линией зеленой комбинации – обеспечивает сходство двух разных компаний (нарушение ст. 14.6 Закона о защите конкуренции).

Антимонопольный орган решил не выдавать предписание, так как в ходе рассмотрения дела «Великолукский мясокомбинат» изменил упаковку. Сумму штрафа еще предстоит определить, но «Великолукскому мясокомбинату» придется выложить крупную денежную сумму за нарушение антимонопольного законодательства.

Фото: УФАС по Петербургу
 

«Санкт-Петербург.ру» выяснил возможные причины смены упаковки «Великолукским мясокомбинатом». К ним могут относится многочисленные жалобы потребителей в социальных сетях и результаты проверок Роскачества и Россельхознадзора, которые подтвердили нарушения «Великолукским мясокомбинатом» норм, установленных ГОСТом.

В октябре 2017 года в фарше компании «Великолукский мясокомбинат» сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям нашли листерии – палочковые бактерии, которые являются возбудителями болезней у животных и человека. Микроорганизмы поражают нервную систему, ослабляют ее иммунитет и потому являются причиной более серьезных заболеваний, например, менингита.

Также тестирование сливочных сосисок в независимой лаборатории в рамках программы «Первого канала» «Контрольная закупка» 29 марта 2017 года выявило, что в сосисках есть животный белок, не указанный на этикетке. Это является грубым нарушением: согласно закону «О защите прав потребителей», покупатели должны знать полный перечень ингредиентов, входящих в состав продукта.

Экспертиза Роскачества, проведенная в декабре 2017 года, выявила нарушения в составе продукции «Великолукского мясокомбината». В колбасах компании нашли антибиотик стрептомицин в количестве больше допустимого Техрегламентом Таможенного союза. В больших дозировках это вещество может быть токсичным и способно снижать иммунитет. Во время этой же проверки в составе колбасы «Великолукского мясокомбината» нашли сою, которая не была указана на упаковке. Жалоб на качество продуктов компании «Пит-продукт» «Санкт-Петербург.ру» не обнаружил ни на форумах, ни в социальных сетях.

Во время разбирательства «Санкт-Петербург.ру» обратился с просьбой об экскурсии на производство в обе компании. «Пит-продукт» моментально откликнулся и не только показал, как делают колбасные изделия, но и раскрыл некоторые свои секреты. Приглашения на «Великолукский комбинат» корреспондент «Санкт-Петербург.ру» так и не дождался.

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