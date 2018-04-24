«Пит-продукт» VS «Великолукский мясокомбинат»: упаковка похожа, а качество разное

Петербургское УФАС по заявлению ООО «Пит-Продукт» возбудило дело в отношении ОАО «Великолукский мясокомбинат». Причина обращения к антимонопольщикам – до удивления схожий дизайн упаковки. По мнению компании «Пит-продукт», «Великолукский мясокомбинат» намеренно начал использовать зелено-красное сочетание цветов в оформлении товара «с целью создания смешения продукции у потребителей». «Санкт-Петербург.ру» выяснил возможные причины смены упаковки «Великолукским мясокомбинатом».

«Отправила ребенка за сосисками. Купил «Молочные оригинальные» «Великолукского мясокомбината» – это для него известная фирма. И знаете, в чем оригинальность этих сосисок? Читаем состав: свинина, кура, бла-бла-бла и – внимание!!! – манная крупа, крахмал пшеничный… И между ними, скромно затесался соевый белок! Сосиски не жарятся, они медленно разлагаются на сковороде...», – так описывает петербурженка свои впечатления от продукции «Великолукского мясокомбината» на одном из потребительских форумов.

В сети скопилось немало подобных жалоб на качество продукции этого предприятия. А проверки Роскачества, Россельхознадзора и других ответственных за качество продуктов ведомств и организаций только подтверждают нарушения «Великолукским мясокомбинатом» норм, установленных ГОСТом.

Тестирование сливочных сосисок в независимой лаборатории в рамках программы «Первого канала» «Контрольная закупка» 29 марта 2017 года выявило, что в сосисках есть животный белок, не указанный на этикетке. Это является грубым нарушением: согласно закону «О защите прав потребителей» покупатели должны знать полный перечень ингредиентов, входящих в состав продукта.

В октябре 2017 года в фарше компании «Великолукский мясокомбинат» сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям нашли листерии – палочковые бактерии, которые являются возбудителями болезней у животных и человека. Микроорганизмы поражают нервную систему, ослабляют ее иммунитет и потому являются причиной более серьезных заболеваний, например, менингита.

Экспертиза Роскачества, проведенная в декабре 2017 года, также выявила нарушения в составе продукции «Великолукского мясокомбината». В колбасах компании нашли антибиотик стрептомицин в количестве больше допустимого Техрегламентом Таможенного союза. В больших дозировках это вещество может быть токсичным и способно снижать иммунитет. Во время этой же проверки в составе колбасы «Великолукского мясокомбината» нашли сою, которая, опять же, не была указана на упаковке.

Судя по комментариям в социальных сетях, под стать продукции – и обслуживание в фирменных магазинах «Великолукского мясокомбината». Суть большинства претензий потребителей – в магазинах обвешивают, обсчитывают и продают товар с истекшим сроком годности.

Продукция «Великолукского мясокомбината» и «Пит-продукта»

«Обвес больше, чем на 100 граммов на каждую покупку. Весы на прилавке установлены так, что покупателю не видно товарную площадку. Что они подкладывают для большего веса? Весы электронные, но продавцы сами считают, что дает им возможность обсчитывать покупателей. В итоге у меня на две покупки обсчет составил 49 рублей», – рассказывает жительница Петербурга, купившая товар 31 октября 2017 года в магазине «Великолукского мясокомбината» на Политехнической, 31.

Судя по всему, официальной и честной проверки качества продукции на «Великолукском мясокомбинате» давно не было, а внутренняя система контроля качества товара и работы персонала на предприятии оставляет желать лучшего. Официальный запрос «Санкт-Петербург.ру» в руководстве компании проигнорировали. А на телефонные звонки отвечали либо бросанием трубки, либо туманным обещанием «вам позвонят».

Но лучше любых официальных комментариев об отсутствии стандартов производства говорят экологические нарушения на «Великолукском мясокомбинате»: предприятие продолжает развивать свое производство в ущерб экологии бассейна реки Ловать. Так считают жители Поречья и окружающих сел. По их мнению, Невельский и Усвятский районы экологически крайне неблагоприятны, так как в них распложены свинооткормочные предприятия мясокомбината на 480 тысяч голов каждое.

Жалоб на качество продуктов компании «Пит-продукт» «Санкт-Петербург.ру» не обнаружил ни на форумах, ни в социальных сетях. В руководстве предприятия на аналогичный запрос ответили в положенный законом срок.

История торговой марки «Пит-продукт» началась в 1996 году, когда первый производственный цех был открыт в Петербурге. Десять лет спустя, в 2006 году, «Пит-Продукт» вошел в состав финской группы «Atria».

Производство «Атриа-Россия» сосредоточено на двух площадках. Каждая из них работает в соответствии с системой ХАССП (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points), которая действует в странах Европейского союза и благодаря строгой сертификации обеспечивает контроль рисков в процессе производства. Обе производственные площадки соответствуют требованиям стандарта FSSC 22000 – это один из самых строгих международных стандартов в области безопасности пищевого производства. Действие всех сертификатов обновляется ежегодно по итогам аудита. Аудит проводят специалисты швейцарской компании «SGS». Иными словами, покупая продукцию «Пит-продукта», можно быть уверенным в том, что продукты аналогичного качества продаются в магазинах Финляндии или Германии.

Фото: предоставлено «Пит-продукт»

Продукция «Пит-продукта» соответствует и российским стандартам качества. В 2017 году производство прошло три плановые и одну внеплановую проверку Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в компании, кроме внешнего ведомственного контроля, на «Пит-продукте» работает система внутреннего контроля качества. Ее обеспечивает служба из 30 человек: она занимается вопросами сертификации и непосредственным контролем на производстве. В распоряжении службы есть собственные лаборатории: химическая и микробиологическая, где делаются анализы сырья и готовой продукции.

Такие стандарты в 2017 году принесли продукции «Пит-продукта» статус товара повышенного качества. Это произошло после успешно пройденной независимой необъявленной экспертизы со стороны АНО «Роскачество».

«Среди наших клиентов есть крупные международные компании. Некоторые из них требуют от поставщиков соблюдения определенных правил: как в области производства, так и в сфере этичного ведения бизнеса. Эти клиенты также проводят ежегодные проверки», – рассказали «Санкт-Петербург.ру» в руководстве компании «Пит-продукт».

Поэтому, как заявляют в «Пит-продукте», невозможно, чтобы в составе продукта было что-то, что не указано в списке ингредиентов. Использование растительного белка не запрещено, но покупатели узнают о том, что он есть в составе, прочитав перечень ингредиентов того или иного продукта. «Мы считаем, что нам нужно дать потребителям полную информацию для того, чтобы они могли выбрать тот продукт, который им максимально подходит», – заверили к компании.

Производство на «Пит-продукте» устроено таким образом, что некачественная колбаса просто не может поступить в розничную торговлю. Несоответствующая нормам продукция не может быть упакована, так как контроль продукции на соответствие санитарным и экологическим нормам осуществляется на производстве до упаковки. На случай, если жалоба все же поступит, на складе готовой продукции «Пит-продукта» хранятся образцы всех выпущенных партий товара в течение их срока годности. «Это позволяет при обращении клиента не просто поднять записи производственных журналов и, при необходимости, камер наблюдения на производстве, но и вскрыть для исследования контрольный образец из необходимой партии», – рассказали в компании.

Качество сырья также проверяется. «Пит-продукт» закупает мясо как на российском, так и на международном рынке. В настоящий момент используется мясо птицы на 100% российского производства, свинина – российская на 50%. «А в говядине пока, к сожалению, приходится больше ориентироваться на иностранных производителей – в первую очередь, на страны Латинской Америки. В области качества такого сырья существуют строгие требования, установленные государством. Каждая партия импортного мяса проходит обязательный контроль в момент ввоза в страну», – пояснили в компании.

Упаковка сосисок «Великолукского мясокомбината» и «Пит-продукта»

Качество услуг и продукции – прямое следствие условий производства и кадровой политики компании. Судя по отзывам на профессиональных форумах, «Великолукский мясокомбинат» нарушает трудовое законодательство России. Житель Петербурга, например, сообщает, что «при устройстве на работу оформляют официально только через месяц. Рабочий день по 16 и выше часов, без обеда…». Уже действующие сотрудники на форуме «Правда сотрудников» пишут о том, что зарплату им выдают «в конвертах»: «Хочу предостеречь людей, которые хотят устроиться на работу в эту фирму. Сплошной обман: в зарплате, в больничных, отпускных и даже в расчетных при увольнении. «Кидают» людей на деньги, совершенно без церемоний. Если вы готовы работать за 10 000 рублей, то вам именно туда. Никаких поощрений, одни штрафы».

Сообщений о необоснованных штрафах множество: «Незаконно оштрафовали. «Направление» по факту проверки, под которую я не попала. Следовательно, необоснованный штраф – 2000 рублей пошли кому-то в карман. По данному факту не было предоставлено никаких бумаг, подтверждающих наличие штрафа».

Кроме того, сотрудники компании сообщают о воровстве руководителей среднего звена в регионах. «Заведующий складом вывозит испортившееся мясо за спиной у директора, якобы на мясокомбинат. И увольняет персонал якобы за кражу этого мяса», – пишет житель Волгограда.

На производстве «Пит-продукт» сотрудников не штрафуют – объясняют, что делать это предприятию запрещает Трудовой кодекс РФ, – лишь премируют. Чем выше должность, тем в большей степени премия связана с результатом работы всей компании. Как пояснили «Санкт-Петербург.ру» работа на общий результат и ответственность за качество продукции лежит на каждом сотруднике. Границы и особенности этой ответственности прописаны в должностных инструкциях и «Кодексе поведения сотрудников компании «Атриа». Последний документ каждый сотрудник получает при поступлении на работу.

Санитарно-гигиенические инструкции в письменном виде, а также выдержки из них в картинках, расположены во всех производственных помещениях и во всех санпропускниках. Иначе, чем через санпропускники, где проводится обязательная обработка дезинфицирующими средствами, на производство попасть невозможно. «Этот принцип – сделать неправильно сложнее, чем сделать правильно, – прошел многолетнюю проверку на производственных площадках «Атриа» в Финляндии и Швеции», – подчеркнули в руководстве «Пит-продукта».

Очевидно, что компания «Пит-продукт» работает в соответствии с высокими стандартами качества. Чего, сравнивая, нельзя сказать о «Великолукском мясокомбинате». Создается впечатление, что в руководстве этой компании решили идти легким путем: копировать упаковку компании с продукцией более высокого качества, вместо того чтобы совершенствовать стандарты собственного производства. Точки над «i» расставит УФАС.