Лаборатория качества: «Пит-продукт» раскрывает секреты производства колбасы

Продукцию компаний «Пит-продукт» и «Великолукского мясокомбината» при беглом взгляде на магазинных полках практически не отличишь. И та, и другая компания использует для оформления упаковки своих изделий красный и зеленый цвета. По мнению «Пит-продукт», «Великолукский мясокомбинат» намеренно использует сходную цветовую гамму «с целью создания смешения продукции у потребителей». В марте 2018 года УФАС по заявлению компании возбудило дело
в отношении ОАО «Великолукский мясокомбинат».
С 2007 года «Пит-продукт» вложил немалые деньги в продвижение своей продукции в упаковке именно зелено-красного цвета. «Великолукский мясокомбинат» сначала распространял товар через фирменные магазины на развес, а при выходе в торговые сети стал упаковывать продукцию в упаковку красного цвета с оригинальным рисунком «шотландская клетка». Впоследствии «Великолукский мясокомбинат» отказался от начального дизайна в пользу упаковки, которая напоминает цветовое решение «Пит-продукта».
«Санкт-Петербург.ру» решил выяснить, как делают мясную продукцию в обеих компаниях, и обратился к ним с просьбой об экскурсии на производство. «Пит-продукт» откликнулся и не только показал, как делают колбасные изделия, но и раскрыл некоторые свои секреты. Приглашения на «Великолукский комбинат» корреспондент «Санкт-Петербург.ру», к сожалению, так и не дождался.