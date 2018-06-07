Лаборатория качества: «Пит-продукт» раскрывает секреты производства колбасы

У колбасы нет определенной родины, разные народы изобретали ее независимо друг от друга. Упоминания о ней встречаются в древнейших письменных источниках – и китайских, и греческих, и вавилонских. Наверняка подобные мясные блюда готовили и бесписьменные народы, так как мясо быстро портится и его необходимо хранить. Колбаса была очень кстати и в военных походах, и в мирное время, однако ни холодильника, ни тушенки в древности не было, приходилось придумывать различные способы.



В Древнем Риме производство колбасы достигло промышленных масштабов. Она входила в продовольственное снабжение римских войск. Ее готовили по десяткам разных рецептов из мяса, птицы и даже рыбы и морепродуктов. В V веке нашествие варваров прервало историю Римской империи, но не историю римской колбасы. Наследницей античных кулинарных традиций стала итальянская кухня, которая, в свою очередь, оказала влияние на гастрономические привычки французов.



Изначально колбаса была без оболочки: просто брали кусок мяса, хорошо его просаливали, а затем сушили – вялили. Набив им сумки, воины персидских царей и монгольских ханов могли совершать далекие походы, не отягощая себя громадными продовольственными обозами. Затем кто-то открыл для себя, что мясо сохраняется лучше, когда его помещают под пленку обработанной кишки. Возможно, так и появился древний восточный деликатес, как казы – цельная вырезка конины, обмазанная жиром и пряностями, которая втискивается в кишку, а затем, по выбору, вялится, коптится или варится.



Немецкий мясник Иоганн Ланер придумал сосиски. Вареные, вяленые, копченые, жареные и тушеные сосиски быстро стали главным блюдом немецкой и австрийской кухни.



На Руси колбаса была известна, как минимум, с XII века – именно этим временем датируется берестяная грамота, в которой среди посланного некому дьяку упоминается и «кълб». До петровских времен это был непримечательный продукт, в который каждый клал то, что ему заблагорассудится. Все изменилось, когда из Европы вернулся Петр Великий – он выписал немцев-колбасников и велел им не только готовить для дворцовой кухни хорошую мясную колбасу, но и обучать этому русских людей.



Революция 1917 года отменила не только царизм и капитализм, но и контроль над рынком пищевых продуктов. Под видом колбасы торговали изделиями низкого качества, которыми запросто можно было отравиться. Постепенно, взяв ситуацию в свои руки, советская власть сформировала стандарты, одновременно запуская государственные мясокомбинаты. Полюбилась народу именно вареная колбаса, ставшая в СССР символом сытой жизни.



Среди самых распространенных вареных колбас была «Докторская». Она была создана в 1936 году по личной инициативе ЦК ВКП(б) в целях улучшения питания «жертв царского режима» и предназначалась для меню санаториев и специальных пайков. С медицинской точки зрения она была идеальным лечебным питанием: в состав фарша входило отборное мясо, куриные яйца и молоко. До самого 1976 года в ней не было ничего лишнего, да и после в колбасу добавляли лишь 3-5% так называемого растительного белка.

