СК потребовал объяснительные от участников заплыва на лодке по подвалу

Следственный комитет по Петербургу потребовал объяснительные от участников заплыва на лодке по подвалу. В ведомстве считают, что жильцы дома на 9-й Советской улице, 9/30, должны были согласовать акцию с собственниками помещения.

Необычный заплыв прошел 22 января, таким образом люди пытались привлечь внимание к своему дому, который трещит по швам из-за постоянного затопленного подвала. По словам жителей, благодарить за озеро глубиной два метра стоит одного из владельцев подвала Алексея Тимофеева.

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После акции авторы собственного видеорепортажа были вызваны в СК для дачи объяснений. «Очень неприятно, конечно. Мне пришлось полтора часа объяснять, почему без разрешения собственника по его помещению плавала на лодке», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» Наталья Давыдова.

«Там открытые двери, поэтому попасть на территорию не составляет труда. Благодаря такой акции нам удалось обратить внимание властей и СМИ на нашу беду. Не понимаю, в чем суть претензий ведомства. Может быть в том, что наши действия привлекли внимание к проблеме?» – отметил Дмитрий Кузора. По его словам, ведомство хотело изъять у него исходники видеозаписей.

Жители с 2012 года борются с проблемой. В парадных уже пять лет поселились сырость и смрад, на мокрых стенах обильная плесень. Жилкомсервис № 3 Центрального района регулярно выкачивает воду. Для того чтобы выкачать воду из подвала, управляющей компании, по словам жильцов, необходимо два дня, затем подвал снова наполняется водой.

Сейчас несущие стены дома покрыты большими трещинами, влага подбирается к общедомовым наружным электрическим коммуникациям, поэтому есть риск возникновения короткого замыкания и пожара. Недавно в доме провели косметический ремонт, прикрывав краской разрастающиеся трещины на мокрых стенах.

После акции с лодкой, 23 января, на берегах неосушимого «озера» собралась комиссия из представителей администрации района, управляющей компании, «Водоканала», аварийных служб и собственников подвального помещения. Жилищная инспекция сообщила в письме жительнице дома, что итогам этой встречи стали выписанные протоколы в адрес управляющей компании ЖКС № 3 и собственников помещения. Также направлены предписания главе районной администрации Андрею Хлуткову.

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости за декабрь 2017 года, затопленный подвал принадлежит на праве долевой собственности Алексею Тимофееву (1/4 долевая часть), Максиму Чудановичу (1/4 долевая часть) и Юрию Васильеву (1/2 долевая часть). В затопленном подвале зарегистрированы компании ООО «Клининговый центр» и ООО «Экотранс», генеральным директором которых является Алексей Тимофеев. Там же зарегистрирована компания ООО «Стройинвест», генеральным директором которой числится Розалия Биланчук, предположительно, мать жены Алексея Тимофеева.

Изначально высота подвального помещения была около одного метра, однако, по словам жильцов, Алексей Тимофеев его самовольно углубил, нарушив старую гидроизоляцию. В результате грунтовые воды залили подвал. Воду регулярно выкачивают, однако проблема остается. Владелец одной из квартир Александр Решетников отметил, что собственник сделал углубление без согласования проекта с инстанциями в середине 2012 года.