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По затопленному подвалу дома на 9-й Советской передвигаются на лодке (ВИДЕО)

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© Фото: Александр Решетников

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По словам жителей, сейчас глубина подвального озера достигла около двух метров.

По затопленному подвалу дома на 9-й Советской улице, 9/30, жители передвигаются на лодке. В субботу, 20 января к постоянно поступающим грунтовым вода в подвал добавился и фонтан холодной воды из поврежденной трубы. Об этом сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру».

По словам жителей, в итоге глубина подвального озера достигла около двух метров. Единственным способом перемещения по подвалу стала лодка. Жители уже с 2012 года борются с проблемой того, что дом трещит по швам. В парадных уже пять лет поселились сырость и смрад, на мокрых стенах обильная плесень.

Видео: Дмитрий Кузора / vk.com/id209540076
 

Чтобы привлечь к своей беде внимание, они устроили в подвале катание на лодке. «Где еще в центре города в подвале дома можно прокатиться на лодке?» – заметил Дмитрий Кузора, который открыл навигацию в подвальном помещении.

В Жилкомсервисе № 3 Центрального района «Санкт-Петербург.ру» рассказали, что фонтаном воды борются с утра 22 января. Сейчас, к вечеру 22 января, сам прорыв уже устранили, однако сантехники продолжают откачивать воду.

ЖКС № 3 регулярно выкачивает воду. Для того чтобы выкачать воду из подвала, управляющей компании, по словам жильцов, необходимо два дня, затем подвал снова наполняется водой. Несущие стены дома покрыты большими трещинами, влага подбирается к общедомовым наружным электрическим коммуникациям, поэтому есть риск возникновения короткого замыкания и пожара. Недавно в доме провели косметический ремонт, прикрывав краской разрастающиеся трещины на мокрых стенах.

Сейчас, согласно данным единого государственного реестра, в затопленном подвале зарегистрированы компании ООО «Клининговый центр» и ООО «Экотранс», генеральным директором которых является Алексей Тимофеев. Там же зарегистрирована компания ООО «Стройинвест», генеральным директором которой числится Розалия Биланчук, предположительно, мать жены Алексея Тимофеева.

Часть подвальных помещений (166 кв. метров) была выкуплена Тимофеевым на торгах в Фонде имущества Петербурга. Высота подвального помещения была около одного метра, поэтому новый владелец его самовольно углубил, нарушив старую гидроизоляцию. В результате грунтовые воды залили подвал. Воду регулярно выкачивают, однако проблема остается. Владелец одной из квартир Александр Решетников отметил, что собственник сделал углубление без согласования проекта с инстанциями в середине 2012 года.

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