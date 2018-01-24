Неосушаемый «бассейн»: затопленный подвал на 9-й Советской разрушает жилой дом

История затопления

Беды жильцов дома на 9-й Советской, 9/30, начались шесть лет назад, когда новый владелец подвального помещения решил углубить его на полметра и снести часть капитальной стены. Жители утверждают, что сделал это Алексей Тимофеев, один из владельцев подвала, без утвержденного проекта и каких-либо согласований с ведомствами. По замыслу собственника благоустроенный им подвал должен был быть сдан в аренду организациям или продан, но поврежденная в результате работ в подвале гидроизоляция нарушила его планы. Образовавшийся подвальный бассейн стал постоянной головной болью жителей.

Жители дома заметили, что с лета 2012 года весь дом начал давать осадку в направлении Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы. Уже несколько лет они наблюдают, как многострадальные стены впитывают влагу, покрываются плесенью, а по фасаду дома и на стенах квартир осыпается штукатурка, появляются все новые и новые трещины. У жильцов лопнули и перекосились дверные перегородки, перестали закрываться двери. Страдают и внутридомовые коммуникации: разрываются водопроводные трубы и трубы отопления.

Жители сообщали о своей беде в различные ведомства все эти годы, но необходимые меры приняты не были. Бесконечные отписки, проверки, предписания, обещания и штрафы никак не повлияли на решение их проблемы. Жительница блокадного Ленинграда Татьяна Костромина отправляла обращение президенту России Владимиру Путину в июне прошлого года. Но крики о помощи никто не слышит.

В Фонде имущества «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что ранее находившийся в собственности города подвал был продан в 2012 году Александре Сашиной. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», она является женой брата бизнесмена Алексея Тимофеева.

«На момент выставления на торги подвал был в неудовлетворительном состоянии: из элементов благоустройства имелось только электроснабжение, – отмечают в Фонде имущества Петербурга. – При этом использовать подвал рекомендовалось лишь под склад».

Углубление подвала. Трещины на стене дома образовавшиеся после углубления. Фото: Александр Решетников

В затопленном подвале зарегистрированы компании ООО «Клининговый центр» и ООО «Экотранс», генеральным директором которых является Алексей Тимофеев. Там же зарегистрирована компания ООО «Стройинвест», генеральным директором которой числится Розалия Биланчук, предположительно, мать жены Алексея Тимофеева. Господин Тимофеев отказался комментировать ситуацию «Санкт-Петербург.ру».Подвальное помещение несколько раз меняло владельцев. В настоящее время, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости за декабрь 2017 года, на праве долевой собственности подвал принадлежит Алексею Тимофееву (1/4 долевая часть), Максиму Чудановичу (1/4 долевая часть) и Юрию Васильеву (1/2 долевая часть).

На фотографиях видно, что дом накренился в сторону Суворовского проспекта. Жители переживают, что здание может в скором времени рухнуть на старинную магистраль.

«Дом может сложиться в любую минуту. Ситуация аварийная, и никто не обращает на нее внимание. Мы уже не знаем, к кому обратиться. Плитку на полу в подъезде после углубления подвала заменили, так как ходить было невозможно – очень скользко. Сейчас пол снова вздыбился, и плитка снова отваливается по самому центру. Значит, продолжается движение дома, – рассказала жительница Татьяна Дьяконова. – У меня ванной образовалась щель около труб размером около 5 мм».

Когда на днях в середине «бассейна» еще и прорвало трубу холодного водоснабжения и фонтан принялся сильнее заливать подвальные помещения, жители в отчаянии взяли надувную лодку и отправились в плавание, сняв об этом видеорепортаж.

Видео: Дмитрий Кузора / vk.com/id209540076

«Рукотворное "стихийное бедствие" – хронически затопленный подвал», – замечает с иронией Владимир Кузора, открывший в январе навигацию в подвале.

Расписались в бессилии

«ЖКС № 3» подтвержает, что подвальное помещение постоянно затоплено водой, а попытки выкачать воду равны нулю. Сотрудники управляющей компании полагают, что виной тому грунтовые воды. Они сообщают, что жилищный комитет обследовал подземные трубопроводы, проходящие по дворовой территории дома, и не обнаружил утечек и дефектов.

Администрация Центрального района аварийного состояния дома как будто не замечает. Там сообщили «Санкт-Петербург.ру», что городская аварийно-восстановительная служба при жилищном комитете осмотрела фасады, но не обнаружила каких-либо существенных повреждений стен.

В Смольном убеждены, что «ЖКС № 3» предприняла все необходимые меры: укрепила лестницы, установила маяки, чтобы следить за «сползанием» дома, провела совместно с ООО «Жилкомэксперт» строительную экспертизу конструкций.

Фото: Дмитрий Кузора

Пока коммунальные службы проигрывают в борьбе за дом водной стихии, жители гадают, как могла подводная речка обосноваться в их подвале. Ведь их дом, построенный еще до революции – в 1913 году, стоит на одном из самых высоких мест в городе. Этот микрорайон назывался Пески из-за характера грунта, и он никогда не затоплялся во время наводнений. Песчаная гряда, являвшаяся отложением бывшего на этом месте моря, проходила вдоль нынешнего Лиговского проспекта и до Суворовского, Невы и далее по Охте.

«Я заглядывала в траншеи, прорытые на глубину 3,5 метра, сотрудниками «Теплосеть». Рабочие мне показали сухой песок на дне ямы, а также сообщили, что никогда здесь не сталкивались с грунтовыми водами», – поделилась с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» жительница дома Наталья Давыдова.

Инженер Владимир Кузора выдвинул гипотезу о существовании старого водовода, который и был поврежден собственником подвала. Он предполагает, что спустя два века этот водовод выполняет роль дренажа, собирает воду и приносит ее в подвал.

План Санкт-Петербурга 1883 года. Крестом обозначен дом на 9-й Советской, 9/30 (ранее Рождественская улица). Тонкие серые линии могут обозначать водовод.

«Это удивительно, что в центре города на Суворовском проспекте так близко проходят подводные реки. Чтобы выяснить грунтовые это воды или нет, сверлится несколько отверстий в грунте (шурфов) около дома со стороны улиц. Если воды в шурфах не будет на глубине в три метра, тогда грунтовые воды тут ни при чем», – размышляет инженер.

Кто же виноват в произошедшем? Город, который продал подвал безответственному бизнесмену? Жилищные службы, которые несколько лет не могут остановить стремительно надвигающую коммунальную катастрофу? Можно лишь утверждать, что жертвой этот прогнившей системы стали «утопающие» жильцы, которым приходится вдыхать запах плесени, без конца ремонтировать квартиры и со страхом наблюдать, как разрушается их дом.