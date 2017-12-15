Дом на 9-й Советской трещит по швам из-за затопленного подвала

Угловой дом на 9-й Советской улице, 9/30, трещит по швам из-за затопленного с 2012 года подвала. В парадных уже пять лет поселились сырость и смрад, на мокрых стенах обильная плесень.

Несущие стены дома покрываются большими трещинами, влага подбирается к общедомовым наружным электрическим коммуникациям, поэтому есть риск возникновения короткого замыкания и пожара.

Фото: Александр Решетников

Сейчас, согласно документам, у подвального помещения три собственника, один из них - Алексей Тимофеев. Часть подвальных помещений (166 кв. метров) была выкуплена им на торгах в Фонде имущества Петербурга. Высота подвального помещения была около одного метра, поэтому новый владелец его самовольно углубил, нарушив старую гидроизоляцию. В результате грунтовые воды залили подвал. Воду регулярно выкачивают, однако проблема остается. Владелец одной из квартир Александр Решетников отметил, что собственник сделал углубление без согласования проекта с инстанциями в середине 2012 года.

В проблемном подвале зарегистрировано несколько фирм, генеральным директором которых является Алексей Тимофеев. Среди них ООО «Клининговый центр», ООО «Экотранс». Ко всему прочему некоторые фирмы зарегистрированы на знакомых и родственников Тимофеева. Тимофеев отказался комментировать ситуацию «Санкт-Петербург.ру».

Жильцы извещают о своих бедах всевозможные инстанции: свою управляющую компанию «ЖКС № 3» Центрального района, районную администрацию. Жительница блокадного Ленинграда Татьяна Костромина отправляла обращение Президенту России Владимиру Путину в июне этого года. Но крики о помощи никто не слышит. По словам жителей, «ЖКС №3 Центрального района» каждый год в ответ на их жалобы по поводу проблемы обещает, что займется ее решением только в летний период, после окончания холодного сезона.

По словам местных жителей, кирпичный дом уже просел в сторону Суворовского проспекта. В итоге во многих квартирах перестали закрываться двери из-за лопнувших и перекосившихся дверных коробок. Начались проблемы и с внутридомовыми коммуникациями вплоть до разрыва в некоторых перекрытиях водопроводных труб и труб отопления.

Блокадница Татьяна Костромина, которая проживает здесь с 1939 года, с болью замечает, что состояние дома даже в военные годы было значительно лучше. Владельцы квартир напуганы, ведь их дом может когда-нибудь рухнуть прямо на Суворовский проспект.

«В прошлом году прорвало фановую трубу, в этом отопление. Сантехник уволился, потому что боится здесь работать, да и в подвал его не пускают», – рассказала «Санкт-Петербург.ру» жительница дома Елена Морозова. Подвал постоянно затоплен минимум на полтора метра.

Недавно в доме провели косметический ремонт, прикрывав краской разрастающиеся трещины на мокрых стенах. Дать оперативный комментарий сотрудники «ЖКС № 3» отказались.