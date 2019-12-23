От жены Чайковского до Цоя: знаменитые пациенты психбольницы на Пряжке

Даниил Хармс

Ленинградский писатель с непростой судьбой попал на Пряжку в 1941 году. Тогда его арестовали за антисоветскую деятельность.

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Расстрела Хармс избежал благодаря справке о шизофрении – заболевание он успешно симулировал два года назад. Сначала писателя после ареста поместили в лечебницу на Матисовом острове, а позднее его перевели в психиатрическое отделение «Крестов». Там Хармс и скончался в 1942 году.

Фото: d-harms.ru

Антонина Милюкова-Чайковская

Антонина Ивановна была женой Петра Чайковского. Они познакомились в 1872 году и были вместе чуть больше пяти лет – вскоре после свадьбы пара рассталась, но без официального развода.

Многие годы негативные эмоции от жизни с Чайковским преследовали девушку. Из-за этого в 1896 году её поместили в лечебницу. С перерывами Милюкова-Чайковская провела там почти 20 лет.

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Вдова композитора скончалась в больнице в начале 1917 года, когда ей было 68 лет.

Фото: Getty Images

Иосиф Бродский

В начале 1964 года молодого поэта (Бродскому было всего лишь 23 года) арестовали за тунеядство. По решению суда его отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Неофициально причиной решения было не только безработное положение Бродского, но и его творчество. Стихи Иосифа Александровича считали неугодным для властей.

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«Меня поразила организация пространства там. Я до сих пор не знаю, в чём было дело: то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие. То ли кровати слишком большие. А кровати там были такие железные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевского ещё времени. В общем, налицо было колоссальное нарушение пропорций. Как будто вы попадаете в какую-то горницу XVI века, в какие-нибудь Поганкины палаты, а там стоит современная мебель», – говорил Бродский про психбольницу.

Поэт сравнивал «Пряжку» с тюрьмой не в пользу первой: «Потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки».

Спустя пару недель нахождения в психбольнице Бродского приговорили к ссылке в Архангельскую область.

Фото: С. Шульц / brodsky.online

Константин Фофанов

Петербургский поэт был не самым крупным автором своего времени, но довольно известным. Он прожил 49 лет, причём последнее десятилетие было для Фофанова очень тяжелым.

Ему приходилось бороться с алкоголизмом – проблемы со спиртным у него были с молодости. Также поэта мучили психические заболевания, в связи с чем он и находился однажды в больнице для душевнобольных. Жена Фофанова попадала туда семь раз.

Поэт скончался в бедности в 1911 году. Один из его потомков – сын Константин Фофанов, он прославился как эгофутурист под псевдонимом Константин Олимпов.

Фото: commons.wikimedia.org

Виктор Цой

Не избежал участи попасть в «Пряжку» и лидер группы «Кино». В ней он оказался, чтобы не проходить военную службу.

«Очень в армию не хотелось идти. Как-то не вовремя это было. И настроение не то… В психушке было веселее», – говорил Цой.

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В больницу музыкант угодил осенью 1983 года, спустя пару месяцев после своего 21-летия. Там Цой провёл полтора месяца, хотя предполагал, что процесс займёт недели две.

По словам рок-звезды, хоть в психбольницу и было весело, но ощущения остались не очень хорошие. Тем не менее Цой получил справку, которая освободила его от призыва.

Фото: Legion-Media

Всеволод Гаршин

Писатель, потомок многовекового дворянского рода, попал в психбольницу в 1880 году, когда ему было 35 лет. Причиной стало сильное эмоциональное потрясение – смертная казнь революционера и террориста Ипполита Млодецкого, который пытался убить графа Михаила Лориса-Меликова.

Гаршин обратился к властям, чтобы спасти Млодецкого, но ему этого сделать не удалось. Вскоре у писателя начались проблемы с психикой, после чего его отправили в лечебницу. Там он провёл некоторое время.

Спустя три года Гаршин написал знаменитый рассказ «Красный цветок» о психически больном человеке. В 1888 году писатель ушёл из жизни.

Картина Ильи Репина. Фото: commons.wikimedia.org

Сергей Уточкин

Пациентами «Пряжки» были не только представители мира творчества, но и люди из других сфер. Например, пионер отечественной авиации Сергей Уточкин.

Он занимался множеством видов спорта, в том числе велогонками, боксов, фехтованием и теннисом. Позднее Уточкин увлёкся авиацией – летал на воздушных шарах и на аэропланах и даже стал вторым в истории страны дипломированным лётчиком.

В 1911 году по время перелёта из Петербурга в Москву самолёт, в котором находился Уточкин, разрушился. Пилот приземлился в реку под Новгородом. Из-за происшествия у него начались проблемы со здоровьем, в том числе психологическим, а также появилась наркотическая зависимость к обезболивающим.

В конце жизни Уточкин попал в лечебницу на Пряжке. Он умер от кровоизлияния в мозг 31 декабря 1915 года по старому стилю на 40-м году жизни.

Фото: histrf.ru