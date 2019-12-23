  • 23 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 19:23 62.2841  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 19:23 69.0442  
Нефть($) 23.12.2019 66.00 0.05
Нефть(p) 23.12.2019 4118.87 -4.87

От жены Чайковского до Цоя: знаменитые пациенты психбольницы на Пряжке

Автор:


© Фото: citywalls.ru

Темы дня

Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца в Адмиралтейском районе Петербурга – место, где содержались не только люди с заболеваниями. Например, в годы СССР в лечебницу отправляли за антисоветскую деятельность.

Даниил Хармс

 

Ленинградский писатель с непростой судьбой попал на Пряжку в 1941 году. Тогда его арестовали за антисоветскую деятельность.

Читайте также:

Даниил Хармс: дети, йога и авангардизм

Расстрела Хармс избежал благодаря справке о шизофрении – заболевание он успешно симулировал два года назад. Сначала писателя после ареста поместили в лечебницу на Матисовом острове, а позднее его перевели в психиатрическое отделение «Крестов». Там Хармс и скончался в 1942 году.

Фото: d-harms.ru
 

Антонина Милюкова-Чайковская

 

Антонина Ивановна была женой Петра Чайковского. Они познакомились в 1872 году и были вместе чуть больше пяти лет – вскоре после свадьбы пара рассталась, но без официального развода.

Многие годы негативные эмоции от жизни с Чайковским преследовали девушку. Из-за этого в 1896 году её поместили в лечебницу. С перерывами Милюкова-Чайковская провела там почти 20 лет.

Читайте также:

Министерство юстиции и Александро-Невская лавра: места Чайковского в Петербурге

Вдова композитора скончалась в больнице в начале 1917 года, когда ей было 68 лет.

Фото: Getty Images
 

Иосиф Бродский

 

В начале 1964 года молодого поэта (Бродскому было всего лишь 23 года) арестовали за тунеядство. По решению суда его отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Неофициально причиной решения было не только безработное положение Бродского, но и его творчество. Стихи Иосифа Александровича считали неугодным для властей.

Читайте также:

«Меж Пестеля и Маяковской стоит шестиэтажный дом...»: места Бродского в Петербурге

«Меня поразила организация пространства там. Я до сих пор не знаю, в чём было дело: то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие. То ли кровати слишком большие. А кровати там были такие железные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевского ещё времени. В общем, налицо было колоссальное нарушение пропорций. Как будто вы попадаете в какую-то горницу XVI века, в какие-нибудь Поганкины палаты, а там стоит современная мебель», – говорил Бродский про психбольницу.

Поэт сравнивал «Пряжку» с тюрьмой не в пользу первой: «Потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки».

Спустя пару недель нахождения в психбольнице Бродского приговорили к ссылке в Архангельскую область.

Фото: С. Шульц / brodsky.online
 

Константин Фофанов

 

Петербургский поэт был не самым крупным автором своего времени, но довольно известным. Он прожил 49 лет, причём последнее десятилетие было для Фофанова очень тяжелым.

Ему приходилось бороться с алкоголизмом – проблемы со спиртным у него были с молодости. Также поэта мучили психические заболевания, в связи с чем он и находился однажды в больнице для душевнобольных. Жена Фофанова попадала туда семь раз.

Поэт скончался в бедности в 1911 году. Один из его потомков – сын Константин Фофанов, он прославился как эгофутурист под псевдонимом Константин Олимпов.

Фото: commons.wikimedia.org
 

Виктор Цой

 

Не избежал участи попасть в «Пряжку» и лидер группы «Кино». В ней он оказался, чтобы не проходить военную службу.

«Очень в армию не хотелось идти. Как-то не вовремя это было. И настроение не то… В психушке было веселее», – говорил Цой.

Читайте также:

Звезда по имени Цой: история жизни лидера группы «Кино»

В больницу музыкант угодил осенью 1983 года, спустя пару месяцев после своего 21-летия. Там Цой провёл полтора месяца, хотя предполагал, что процесс займёт недели две.

По словам рок-звезды, хоть в психбольницу и было весело, но ощущения остались не очень хорошие. Тем не менее Цой получил справку, которая освободила его от призыва.

Фото: Legion-Media
 

Всеволод Гаршин

 

Писатель, потомок многовекового дворянского рода, попал в психбольницу в 1880 году, когда ему было 35 лет. Причиной стало сильное эмоциональное потрясение – смертная казнь революционера и террориста Ипполита Млодецкого, который пытался убить графа Михаила Лориса-Меликова.

Гаршин обратился к властям, чтобы спасти Млодецкого, но ему этого сделать не удалось. Вскоре у писателя начались проблемы с психикой, после чего его отправили в лечебницу. Там он провёл некоторое время.

Спустя три года Гаршин написал знаменитый рассказ «Красный цветок» о психически больном человеке. В 1888 году писатель ушёл из жизни.

Картина Ильи Репина. Фото: commons.wikimedia.org
 

Сергей Уточкин

 

Пациентами «Пряжки» были не только представители мира творчества, но и люди из других сфер. Например, пионер отечественной авиации Сергей Уточкин.

Он занимался множеством видов спорта, в том числе велогонками, боксов, фехтованием и теннисом. Позднее Уточкин увлёкся авиацией – летал на воздушных шарах и на аэропланах и даже стал вторым в истории страны дипломированным лётчиком.

В 1911 году по время перелёта из Петербурга в Москву самолёт, в котором находился Уточкин, разрушился. Пилот приземлился в реку под Новгородом. Из-за происшествия у него начались проблемы со здоровьем, в том числе психологическим, а также появилась наркотическая зависимость к обезболивающим.

В конце жизни Уточкин попал в лечебницу на Пряжке. Он умер от кровоизлияния в мозг 31 декабря 1915 года по старому стилю на 40-м году жизни.

Фото: histrf.ru
 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram