Министерство юстиции и Александро-Невская лавра: места Чайковского в Петербурге

Дом Ротина
В здании на Малой Морской улице Пётр Ильич скончался в 1893 году. Здесь снимал квартиру с балконом на пятом этаже брат композитора Модест.
Чайковский приехал к родственнику 10 октября 1893 года. Спустя 15 дней он умер.
На фасаде дома висит одна из первых мемориальных досок в России. Её установили в 1911 году.
Где: Малая Морская улица, 13
1911 год. Фото: журнал «Огонёк» / pastvu.com
Императорское училище правоведения
Закрытое училище на набережной Фонтанки было одним из самых престижных в Петербурге. В нём Чайковский учился с 1850 по 1859 годы.
Будущий композитор получил чин титулярного советника. У Чайковского были отличные оценки по большинству предметов, в том числе по гражданскому и уголовному праву. Хуже ему давались точные науки.
Одноклассником Чайковского был поэт Алексей Аптухин. Они стали друзьями на всю жизнь. Даже годы рождения и смерти у них одинаковые.
Где: набережная реки Фонтанки, 6
Фото: tchaikovskyhome.ru
Министерство юстиций
Когда Чайковский закончил училище, он поступил на работу в Министерство юстиции. В основном ему поручали дела крестьян.
В это время Чайковский смог побывать в Лондоне, Париже, Берлине и других городах Европы. Туда он отправился в качестве переводчика.
Параллельно работе в министерстве Пётр Ильич продолжал учиться в Консерватории. Затем музыка стала преобладать над его профессиональной занятостью, поэтому Чайковский оставил должность чиновника.
Где: Малая Садовая улица, 1-3
Конец XIX – начало XX века. Фото: «Квартальный надзиратель» / pastvu.com
Михайловский дворец
В Михайловском дворце в прошлом находились классы Русского музыкального общества. В них какое-то время обучался Чайковский.
Здание возле площади Искусств было важным для композитора и по другой причине. Площадка дворца стала местом, где Чайковский впервые выступил в качестве дирижёра.
Где: Инженерная улица, 2-4
Конец 1850-х годов. Фото: А. Лоренс / getty.edu / pastvu.com
Дом Мальцева
В доме на углу Невского и Пушкинской жил брат Чайковского Анатолий Ильич, работавший в Министерстве внутренних дел. Некоторое время здесь жил и сам композитор.
Чайковский приехал сюда осенью 1878 года, когда вернулся из Москвы. Чайковский обитал в квартире, которая находилась на той же лестнице, где было жилье брата.
Где: Невский проспект, 79
1903 год. Фото: Карл Булла / walkspb.ru
Ресторан Лейнера
Ресторан в начале Невского – очень популярное место в XIX веке в Петербурге. Сейчас там находится «Литературное кафе».
Из дома №18 на последнюю дуэль отправился Александр Пушкин. Для Чайковского это здание также оказалось одним из последних в жизни.
В октябре 1893 года композитор пришёл в ресторан, и ему принесли стакан сырой воды. В Петербурге в то время была эпидемия холеры, которой Чайковский заразился из-за воды.
Уже утром 21 октября, на следующий день, ему стало плохо. Он прожил ещё четыре дня.
Где: Невский проспект, 18
Начало 1900-х годов. Фото: Карл Булла / walkspb.ru
Александро-Невская лавра
Похороны Чайковского прошли за счёт государства. Соответствующее распоряжение было выдано императором Александром III.
Отпевание композитора состоялось в Казанском соборе. На церемонию собралось большое количество петербуржцев, чтобы попрощаться с великим музыкантом.
Чайковского похоронили в Некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. Возле могилы установили художественную композицию.
Где: набережная реки Монастырки, 1
Вторая половина 1860-х годов. Фото: А. Лоренс / pastvu.com
Улица Чайковского
Императорское училище правоведения располагалось на углу Фонтанки и Сергиевской улицы, на которой некоторое время жил Чайковский. Спустя 30 лет после его смерти улицу назвали в честь композитора.
В 1920-е годы ходили слухи, что дорога получила имя не Петра Ильича, а революционера Николая Чайковского, которого называли «дедушкой русской революции». Однако это было мифом, потому что в официальных документах указывалось, что улицу переименовали в память о композиторе.