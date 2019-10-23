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Министерство юстиции и Александро-Невская лавра: места Чайковского в Петербурге

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© Фото: tchaikovskyhome.ru

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В честь композитора называется улица в центре Петербурга. Даже хоронили Чайковского за счёт государства, что было исключением из правил.

Дом Ротина

 

В здании на Малой Морской улице Пётр Ильич скончался в 1893 году. Здесь снимал квартиру с балконом на пятом этаже брат композитора Модест.

Чайковский приехал к родственнику 10 октября 1893 года. Спустя 15 дней он умер.

На фасаде дома висит одна из первых мемориальных досок в России. Её установили в 1911 году.

Где: Малая Морская улица, 13

1911 год. Фото: журнал «Огонёк» / pastvu.com
 

Императорское училище правоведения

 

Закрытое училище на набережной Фонтанки было одним из самых престижных в Петербурге. В нём Чайковский учился с 1850 по 1859 годы.

Будущий композитор получил чин титулярного советника. У Чайковского были отличные оценки по большинству предметов, в том числе по гражданскому и уголовному праву. Хуже ему давались точные науки.

Одноклассником Чайковского был поэт Алексей Аптухин. Они стали друзьями на всю жизнь. Даже годы рождения и смерти у них одинаковые.

Где: набережная реки Фонтанки, 6

Фото: tchaikovskyhome.ru
 

Министерство юстиций

 

Когда Чайковский закончил училище, он поступил на работу в Министерство юстиции. В основном ему поручали дела крестьян.

В это время Чайковский смог побывать в Лондоне, Париже, Берлине и других городах Европы. Туда он отправился в качестве переводчика.

Параллельно работе в министерстве Пётр Ильич продолжал учиться в Консерватории. Затем музыка стала преобладать над его профессиональной занятостью, поэтому Чайковский оставил должность чиновника.

Где: Малая Садовая улица, 1-3

Конец XIX – начало XX века. Фото: «Квартальный надзиратель» / pastvu.com
 

Михайловский дворец

 

В Михайловском дворце в прошлом находились классы Русского музыкального общества. В них какое-то время обучался Чайковский.

 

Здание возле площади Искусств было важным для композитора и по другой причине. Площадка дворца стала местом, где Чайковский впервые выступил в качестве дирижёра.

Где: Инженерная улица, 2-4

Конец 1850-х годов. Фото: А. Лоренс / getty.edu / pastvu.com
 

Дом Мальцева

 

В доме на углу Невского и Пушкинской жил брат Чайковского Анатолий Ильич, работавший в Министерстве внутренних дел. Некоторое время здесь жил и сам композитор.

Чайковский приехал сюда осенью 1878 года, когда вернулся из Москвы. Чайковский обитал в квартире, которая находилась на той же лестнице, где было жилье брата.

Где: Невский проспект, 79

1903 год. Фото: Карл Булла / walkspb.ru
 

Ресторан Лейнера

 

Ресторан в начале Невского – очень популярное место в XIX веке в Петербурге. Сейчас там находится «Литературное кафе».

Из дома №18 на последнюю дуэль отправился Александр Пушкин. Для Чайковского это здание также оказалось одним из последних в жизни.

В октябре 1893 года композитор пришёл в ресторан, и ему принесли стакан сырой воды. В Петербурге в то время была эпидемия холеры, которой Чайковский заразился из-за воды.

Уже утром 21 октября, на следующий день, ему стало плохо. Он прожил ещё четыре дня.

Где: Невский проспект, 18

Начало 1900-х годов. Фото: Карл Булла / walkspb.ru
 

Александро-Невская лавра

 

Похороны Чайковского прошли за счёт государства. Соответствующее распоряжение было выдано императором Александром III.

Отпевание композитора состоялось в Казанском соборе. На церемонию собралось большое количество петербуржцев, чтобы попрощаться с великим музыкантом.

Чайковского похоронили в Некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре. Возле могилы установили художественную композицию.

Где: набережная реки Монастырки, 1

Вторая половина 1860-х годов. Фото: А. Лоренс / pastvu.com
 

Улица Чайковского

 

Императорское училище правоведения располагалось на углу Фонтанки и Сергиевской улицы, на которой некоторое время жил Чайковский. Спустя 30 лет после его смерти улицу назвали в честь композитора.

В 1920-е годы ходили слухи, что дорога получила имя не Петра Ильича, а революционера Николая Чайковского, которого называли «дедушкой русской революции». Однако это было мифом, потому что в официальных документах указывалось, что улицу переименовали в память о композиторе.

Конец 1930-х годов. Фото: pastvu.com
 

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