«Меж Пестеля и Маяковской стоит шестиэтажный дом...»: места Бродского в Петербурге

Дом Мурузи

Самым известным местом жительства Бродского стал дом на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля. Здесь поэт провёл 17 лет – с 1955 года до эмиграции в 1972 году.

Своему жилью Бродский дал название «Полторы комнаты» – его половина совмещалась с комнатой родителей через две большие арки. Это пространство он постоянно пытался заполнить чемоданами и книгами, чтобы отделиться от мамы и отца.

«Эти десять квадратных метров были моими, и это были самые лучшие десять квадратных метров, которые я когда-либо знал», – писал Бродский.

Не первый год ценители творчества поэта хотят создать музей в его честь. Предполагается, что его частью станут «Полторы комнаты».

Где: Литейный проспект, 24

Бродский у своего дома 4 июня 1972 года в день вынужденной эмиграции. Фото: Михаил Мильчик

Завод «Арсенал»

Первым местом работы в жизни Бродского стал завод «Арсенал» неподалёку от площади Ленина. Туда он устроился фрезеровщиком.

На работу Бродский пошёл, когда ему было 15 лет. Он хотел помогать семье с заработком. Позднее поэт также был сотрудником геологических экспедиций, матросом на маяке и даже выступал помощником в морге при вскрытии тел.

Где: улица Комсомола, 1-3

Фото: citywalls.ru

ДК им. Горького

Впервые на публике Бродский выступил в 1960 году, когда ему было 19 лет. Он читал стихи на конкурсе поэтов, который проходил 14 февраля в Дворце культуры им. Горького.

Бродский выступил со стихотворением под названием «Еврейское кладбище», которое вызвало возмущение именитых поэтов.

«То ли Давид Яковлевич Дар, впоследствии исключенный из Союза писателей, то ли Глеб Сергеевич Семенов, учитель и наставник всех более или менее заметных ленинградских поэтов, не помню, кто из них первый, но оба они срываются с места с криком: "Уберите хулигана!"» – вспоминал Виктор Кривулин.

Где: площадь Стачек, 4

1972-1973 год. Фото: pastvu.com

Анненкирхе

В советское время в здании лютеранской церкви на Кирочной улице работал кинотеатр «Спартак». Это было единственное в городе место, где можно было увидеть зарубежные фильмы.

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Бродский нередко ходил в «Спартак». Свои впечатления он описал в эссе «Трофейное».

«Разумеется, в этих трофейных картинах было и нечто более серьёзное: их принцип "одного против всех" – принцип, совершенно чуждый коммунальной, ориентированной на коллектив психологии общества, в котором мы росли. Наверное, именно потому, что все эти королевские пираты и Зорро были бесконечно далеки от нашей действительности, они повлияли на нас совершенно противоположным замышлявшемуся образом. Преподносимые нам как развлекательные сказки, они воспринимались скорее как проповедь индивидуализма», – считал Бродский.

Где: Кирочная улица, 8

Фото: spbarchives.ru

Особняк Н. Бенуа

Дом на углу улицы Глинки и проспекта Римского-Корсакова – место жизни художницы Марианны Басмановой. Она была большой любовью Бродского.

Поэт значительную часть своих произведений подписывал её инициалами «М. Б.». В 1967 году, спустя пять лет после знакомства, у пары родился сын Андрей Басманов.

Бродский и Басманова были вместе до 1972 года, пока поэт находился в СССР. Когда его выслали из страны, Марианна не стала за ним следовать.

Где: улица Глинки, 15

Фото: citywalls.ru

«Кресты»

В самом известном следственном изоляторе Северной столицы Бродский содержался с января 1963 года по март 1964 года. Поэт был арестован за тунеядство.

«Когда меня вели в «Кресты» в первый раз, то я был в панике. В состоянии, близком к истерике. Но я как бы ничем этой паники не продемонстрировал, не выдал себя. Во второй раз уже никаких особых эмоций не было, просто я узнавал знакомые места. Ну а в третий раз это уж была абсолютная инерция», – говорил он.

Бродский был далеко не первым деятелем литературы, который сидел в «Крестах». Туда же помещали Льва Гумилёва, сына Анны Ахматовой.

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В изоляторе у Бродского случился первый сердечный приступ, что подорвало его здоровье на всю оставшуюся жизнь.

Где: Арсенальная набережная, 7

Фото: pastvu.com

Дзержинский районный суд

Знаменитое дело Бродского рассматривали в два заседания. Первое состоялось в Дзержинском районном суде.

«Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?»

После второго заседания, которое прошло в зале Клуба строителей на Фонтанке, поэта за «тунеядство» приговорили к ссылке в Архангельскую область.

Где: улица Восстания, 38

Фото: citywalls.ru

Городская психиатрическая больница №2

В феврале 1964 года Бродского по решению суда доставили в психиатрическую больницу возле реки Пряжка. Там он должен был пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

«Мне делали жуткие уколы транквилизаторов. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело», – так поэт запомнил «худшее время в своей жизни».

Врачи выявили у Бродского «психопатические черты», однако его признали вменяемым и трудоспособным. Сам поэт говорил, что в больнице его сводило с ума «нарушение пропорций»: «то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие, то ли кровати слишком большие».

Где: набережная реки Мойки, 126

Фото: citywalls.ru

«Лениздат»

В газете «Вечерний Ленинград», которую печатали на Фонтанке, 29 ноября 1963 года вышла статья «Окололитературный трутень». Материал был полностью посвящён критике Бродского.

«Как видите, этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он "любит родину чужую", Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине», – говорилось в материале.

Автор статьи, капитан госбезопасности Яков Лернер, утверждал, что Бродский «пописывает стишки, перемежая тарабарщину нытьём, пессимизмом, порнографией». Также он говорил, что поэт «ведёт паразитический образ жизни» и «вынашивает планы предательства».

После выхода статьи началась травля Бродского.

Где: набережная реки Фонтанки, 59

Фото: pastvu.com / vk.com/public998865

«Американский кабинет Иосифа Бродского»

В доме на Литейном проспекте, где проживала Анна Ахматова, Бродский никогда не был. Однако с поэтессой он дружил и ходил к ней в гости на дачу в Комарово.

Тем не менее в Фонтанном доме открыли музей, посвящённый Бродскому. «Американский кабинет» состоит из вещей, которые находились в доме поэта в Саут-Хедли, штат Массачусетс. Предметы, в том числе диван и письменный стол, для музея передала вдова Бродского Мария.

Где: Литейный проспект, 53

Фото: akhmatova.spb.ru