Картина дня: новогодний транспорт, рождественский вертеп и победа СКА

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала информация о работе транспорта в Петербурге в новогоднюю ночь. Первыми об этом написали АБН (08:20), «Невские новости» (11:05) и «Аргументы и факты в Петербурге» (11:40).

«В отличие от прошлых лет, количество маршрутов увеличено с 10 до 30. Это сделает ночной транспорт доступным для жителей всего Петербурга», – сообщается на сайте.

Автобусы будут ездить с 00:00 до 06:00 1 января. Интервал движения составит 30 минут.

Движение будет организовано по маршрутам под номерами 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 180, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал схемы всех маршрутов на официальном сайте.

Второй темой, согласно «Монитору», стала установка рождественского вертепа перед Казанским собором. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (24 декабря 22:15), Gazeta.SPb (22:55) и «Невские новости» (00:30).

Композицию из объемных фигур, которая изображает сцену рождения Иисуса Христа, разместили 24 декабря. Фотографиями делятся пользователи в социальных сетях.

Петербуржцы отмечают, что одно из самых красивых мест в городе, у Казанского собора, стало похоже на настоящую рождественскую сказку.

Вертеп защищает специальный прозрачный купол, поэтому скульптурам не страшны снег, дождь и вандалы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала победа СКА над китайским «Куньлунь Ред Стар». Быстрее всех об этом сообщили p1spb.ru (16:55), Gazeta.SPb (17:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (18:40).

Матч, который прошел в Шанхае, завершился со счетом 3:5. У СКА ворота соперника смогли поразить Никита Гусев, Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко, Рундблад Давид и Олег Ли. У китайского клуба отличились Брэндон Ип, Йонас Ярвинен и Оскарс Бартулис.

В настоящее время на счету петербуржцев 64 очка в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб занимает второе место в Западной конференции.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и Gazeta.SPb.