Фонтан у Казанского собора превратили в рождественский вертеп (ФОТО)

Лучшее в Петербурге

Глинтвейн: пять лучших мест в Петербурге

С наступлением холодов петербуржцы все чаще спрашивают у поисковиков про прогноз погоды, обогреватели, утепление окон, теплую одежду, коньки. Все это сводится к одному: «Как бы согреться?» Ответ есть: «Глинтвейном!» «Санкт-Петербург.ру» подобрал лучшие места в городе, где подают этот вкусный напиток с пряностями.

Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

Топ-5 блинных мест Петербурга

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает про отличные заведения, где вкусно накормят блинами и оладьями.