Фонтан у Казанского собора превратили в рождественский вертеп (ФОТО)

В центре Петербурга около Казанского собора установили рождественский вертеп – композицию из объемных фигур, которая изображает сцену рождения Иисуса Христа. Фотографиями делятся пользователи в социальных сетях.
Петербуржцы отмечают, что одно из самых красивых мест в городе, у Казанского собора, стало похоже на настоящую рождественскую сказку.
Вертеп защищает специальный прозрачный купол, поэтому скульптурам не страшны снег, дождь и вандалы.
В Петербурге 14 декабря установили еще один рождественский вертеп у Анненкирхе на Кирочной улице, 8.