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Фонтан у Казанского собора превратили в рождественский вертеп (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @luckyfoxinbox
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    Рождественскую композицию установили 24 декабря.

    В центре Петербурга около Казанского собора установили рождественский вертеп – композицию из объемных фигур, которая изображает сцену рождения Иисуса Христа. Фотографиями делятся пользователи в социальных сетях.

    Петербуржцы отмечают, что одно из самых красивых мест в городе, у Казанского собора, стало похоже на настоящую рождественскую сказку.

    Вертеп защищает специальный прозрачный купол, поэтому скульптурам не страшны снег, дождь и вандалы.

    В Петербурге 14 декабря установили еще один рождественский вертеп у Анненкирхе на Кирочной улице, 8.

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