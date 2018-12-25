В новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать 30 автобусов

Для удобства петербуржцев и гостей города в ночь на 1 января в Петербурге будут курсировать 30 автобусов. Об этом сообщается на официальном сайте «Пассажиравтотранс».

«В отличие от прошлых лет, количество маршрутов увеличено с 10 до 30. Это сделает ночной транспорт доступным для жителей всего Петербурга», – сообщается на сайте.

Автобусы будут ездить с 0:00 31 декабря до 6:00 1 января. Интервал движения составит 30 минут.

Движение будет организовано по маршрутам №№ 2, 8, 12, 50, 56, 66, 77, 80, 82, 93, 106, 114, 137, 141, 142, 145А, 154, 158, 161, 169А, 180, 187, 190, 196, 198, 200, 327, 328, 375, 397.

СПб ГКУ «Организатор Перевозок» опубликовал схемы всех маршрутов на официальном сайте.

Невский проспект станет пешеходным в новогоднюю ночь.