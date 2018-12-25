СКА обыграл китайский клуб «Куньлунь Ред Стар»

Петербургский хоккейный клуб СКА победил в матче против китайской команды «Куньлунь Ред Стар». Игра прошла в Шанхае во вторник, 25 декабря, и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

У СКА ворота соперника смогли поразить Никита Гусев, Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко, Рундблад Давид и Олег Ли. У китайского клуба отличились Брэндон Ип, Йонас Ярвинен и Оскарс Бартулис.

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В настоящее время на счету петербуржцев 64 очка в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Клуб занимает второе место в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет 27 декабря. Армейцы встретятся с «Амуром».